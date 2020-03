Coronavirus también frena búsqueda de desaparecidos en fosas

Las actividades de búsqueda de personas desaparecidas en las fosas clandestinas de Arbolillo, en Alvarado, y en el predio "La Guapota", en Úrsulo Galván, se suspenderán a partir del próximo lunes como una medida preventiva por la emergencia del COVID-19.



De acuerdo al Colectivo "Solecito", la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó suspender las labores a partir de este lunes 23 de marzo.



Al respecto, la activista Rosalía Castro Toss señaló que si se enferman, no habrá quien busque a sus familiares.



"Trabajamos hasta el día de hoy y hasta nuevo aviso. Fue dada por las autoridades, ellos nos comunicaron que a partir del lunes se suspenden todo y tenemos que ser conscientes y no por querer buscar nos vayamos a contagiar y enfermar y después quién busca, tenemos que ser conscientes de la situación que se nos viene encima", dijo.



Hasta este viernes se habían encontrado en las fosas clandestinas de Arbolillo más de 2 mil restos óseos, entre ellos, 3 cuerpos, los cuales consideran serán más fácil de identificar con respecto a los demás "tesoros".



De ésta nueva búsqueda, se realizaron las exhumaciones y se están abriendo nuevamente las fosas que ya se habían procesado, así como escarbando en puntos que no habían sido explorados.



"Se han encontrado más de 2 mil rastros óseos entre largos y cortos, grandes una mandíbula con piezas dentales, y tres tesoros que los dejaron ahí, completitos, yo estuve en una exhumación, nunca había estado, es horrible, pero tenemos que constatar y completos, esos tres tesoros van a ser más fácil de identificar porque estaban completos".



Castro Toss, recordó que ésta es la segunda búsqueda que realizan en esta zona, si bien, ya se habían cerrado por parte de las autoridades de la FGE, se pidió que entraran los colectivos a constatar y se han recolectado más restos.