Coronavirus y discriminación deja en crisis a sexoservidoras trans de Xalapa

Sexoservidoras de Xalapa acudieron este viernes al Palacio Municipal para solicitar apoyo económico para pagar alimentos y rentas, ante la contingencia por coronavirus en la ciudad y la entidad.



Según explicó Frida Méndez, integrante de la agrupación "Soy Humano", debido a las acciones de sana distancia y contención en casa, la actividad de las trabajadoras sexuales cayó un 90 por ciento.



"Empezamos a ver la disminución de nuestro trabajo desde hace 8 días como de hasta un 90 por ciento. Hay días que no se gana nada, por nuestras condiciones de género (transgénero) somos discriminadas y no nos dan empleo", dijo.



Comentó que tras una reunión en el Ayuntamiento, el presidente municipal Pedro Hipólito Rodríguez Herrero ofreció apoyarlas e incluso, de darse la oportunidad, la trabajadora no descartó sumarse al Programa de Empleo Temporal (PET) ofrecido por el Alcalde.



"Si el Alcalde nos da la oportunidad de trabajar, nosotros lo haríamos. El Alcalde nos ha apoyado cuando tenemos dificultades y es tiempo de ser recíprocos, si él nos necesita, nosotros ahí estaremos, nos dijo que sí se nos va a apoyar porque somos la comunidad más vulnerable", dijo.