Corren a familias de laguna de El Castillo, en Xalapa; la cerrarán durante Semana Santa

Personal de la Dirección de Protección Civil Municipal, elementos de la Marina y del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC) solicitaron a ambulantes y familias que se encontraban en la laguna de El Castillo abandonaran el lugar, pues para el municipio de Xalapa, aún no está permitido realizar actividades con gran afluencia.



Como parte del Programa Operativo de Semana Santa 2021, la tarde de este domingo, los inspectores municipales detectaron que en dicho espacio público, se encontraban familias disfrutando del día soleado y un aproximado de 25 comerciantes ofertando diversos productos, en especial bebidas alcohólicas.



De acuerdo conel jefe del Departamento de Monitoreo y Atención de Desastres de Protección Civil, Víctor Augusto Muñoz García, al encontrar este escenario en una emergencia sanitaria, se llegó a la conclusión de retirar a las personas y suspender el acceso a la laguna durante este periodo de Semana Santa.



“Invitamos a la gente a que se retirara. La venta de bebidas alcohólicas quedó prohibida. Los comerciantes empezaron a levantar y llegaron al acuerdo de sólo permitir hasta éste día la poca venta que les quedaba y a partir de mañana se cierra la laguna por lo que dure la Semana Santa”.



Reiteró que en el municipio, están prohibidos eventos masivos y, en el caso de estos lugares públicos, se llegó a un acuerdo con las autoridades de la Congregación de limitar el acceso a la población.



"Afortunadamente las personas que vendían, no se opusieron y estuvieron muy disponibles. Se llegó al acuerdo con las autoridades de El Castillo, para que se coloquen las cadenas y no pueda entrar nadie en vehículo ni caminando", expuso.