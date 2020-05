Corresponde a Poder Judicial revisar revocación de decomiso de bienes ligados a Duarte: AMLO

El Poder Judicial Federal puede revisar el fallo de un Tribunal que confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta desde 2018 al exGobernador de Veracruz, Javier Duarte, pero revocó el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas a él que también se había ordenado como parte de la condena.



Lo anterior lo señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina de este martes.



“En el caso del amparo para lo del exGobernador de Veracruz, no del amparo, de la sentencia, eso lo tiene que revisar el Poder Judicial. Esa es una decisión del Poder Judicial y ellos tienen que valorarlo.



“Yo recuerdo o es importante informar de que el Poder Judicial tiene una instancia para observar si se aplica bien la Ley. Esta instancia judicial es una especie de Fiscalía, es el Consejo de la Judicatura. Entonces cuando hay una decisión de estas se puede acudir al Consejo de la Judicatura y pedir la revisión”, planteó el Ejecutivo federal.



Sin embargo, López Obrador añadió que no le corresponde a su administración proceder ante este tipo de situaciones.



“Una de las cosas que hemos hecho es respetar las decisiones tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial”, expuso.



Según se confirmó ayer lunes, la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, señaló que el exGobernador aceptó declararse culpable, proceso que fue totalmente legal.



Además, la autoridad concluyó que las pruebas ofrecidas por la entonces PGR fueron idóneas para sostener que Duarte participó en un entramado que a través de empresas “fantasma” y prestanombres consiguió desviar recursos del erario.



Sin embargo, la magistrada argumentó que los bienes referidos son de otros procesados que aún no son condenados, es decir, debe esperarse hasta el cierre total de cada caso para confirmar el decomiso.



Según la información entre los bienes ligados al caso se encuentran 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero.