Corresponderá a partidos aceptar postulación de regidores que busquen candidatura

Tras el fallo de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que permitió a los regidores contender en el actual proceso comicial por los cargos de alcaldes y síndicos únicos; el consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, señaló que acatarán tal determinación en caso de que se presenten candidaturas de este tipo por parte de los partidos políticos.



“Si un partido presenta esas candidaturas nosotros como órgano electoral las tenemos que considerar y en su caso registrar”, expresó en entrevista telefónica.



Aunque aclaró que la decisión de aceptar las precandidaturas de los ediles corresponde a las fuerzas partidistas conforme a las convocatorias internas para la selección de los contendientes a las Alcaldías de la Entidad.



“Jurídicamente se pueden postular, así lo determinó la Sala Regional Xalapa del TEPJF, esto es, no hay ningún impedimento para que se puedan postular, respecto a la vida interna de los partidos ya ellos tendrán las vías o los mecanismos”, insistió.



Vázquez Barajas reiteró que corresponde a los partidos analizar si conforme a sus estatutos y a las reglas internas del partido, pueden todavía ser candidatos a las presidencias municipales o sindicaturas en los Ayuntamientos.



“De ser el caso, que sean propuestos por los partidos políticos, en el OPLE a efectos de cumplir esta sentencia de la Sala Regional Xalapa, tenemos que revisar que cumplan con los requisitos y de ser el caso, hacer el registro de las candidaturas que correspondieran”, refrendó.



Desde su punto de vista, el pleno jurisdiccional federal amplio esta posibilidad de postulación a cualquier regidor del Estado, no sólo a los tres que interpusieron los recursos en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que validó la respuesta del ente comicial donde les negaba esta posibilidad.



“Lo que está haciendo la Sala es una interpretación genérica y seguramente tendríamos que aplicar un criterio general”, consideró el integrante del Consejo General del instituto electoral veracruzano.

Y es que el pasado martes, los magistrados federales concluyeron que los actores de los juicios ciudadanos, al desempeñarse como regidores de los municipios de Minatitlán, lsla y La Antigua, sí pueden postularse para contender por un cargo distinto al que ocupan, como lo es la sindicatura o la presidencia municipal, según cada caso.



Sostuvieron que la restricción de reelegirse cuando el periodo del cargo es mayor a 3 años corresponde a los mismos cargos, más no a uno distinto del propio Ayuntamiento, por lo que, al existir esta diferencia de categoría, quienes actualmente ejercen funciones dentro de un Ayuntamiento en el estado de Veracruz sí podrán postularse siempre y cuando no sea para el cargo que actualmente ostentan.