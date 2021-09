Corresponderá a siguiente administración de Xalapa tener número “ideal” de policías

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, señaló que cerrará su administración con 400 policías municipales, por lo que corresponderá a su sucesor, Ricardo Ahued Bardahuil, contratar otros 400 y así lograr el “número ideal” de elementos que garanticen la seguridad en la Capital.Luego de escuchar las propuestas ciudadanas para mejorar la seguridad en la ciudad, durante la sesión abierta de Cabildo, expuso que el objetivo es que se cuenten con 900 uniformados en la corporación, que presumió, se conformó desde ceros en los cuatro años de su Gobierno.“Estamos cerrando este periodo con 400 policías. Ya tocará la siguiente administración echar a andar en la siguiente etapa otros 400 elementos, para llegar al número ideal de policías que nos permitan cubrir de forma apropiada todo el territorio municipal y estar cerca de ustedes”, dijo en su intervención.El Edil xalapeño aseguró que los 400 integrantes de Policía Municipal están certificados y son “jóvenes preparados y comprometidos”, que cuentan con dos cuarteles, patrullas, armas, uniformes, dispositivos electrónicos y un programa para estar cerca de los ciudadanos.Reiteró que hablar de Policía de Proximidad no es solamente hablar en términos geográficos sino también en términos sociales, que esté comunicada de una forma muy oportuna con la población, y que ésta conozca a los uniformados y les tenga confianza.“Estar al servicio de ustedes y poco a poco lograr esa figura de antaño, el policía como un ser peligroso, un ser que no nos da confianza, desaparezca, que ustedes vean que nuestra Policía Municipal es gente en la cual pueden depositar su confianza y saber que les va a atender, que no va a haber corrupción, que no va a haber complicidad con el crimen, que van a estar ahí atentos a sus necesidades”, afirmó Rodríguez Herrero.Aseguró que en la formación del componente han procurado que sus integrantes conozcan bien los temas de género, que respeten y protejan a las mujeres, la diversidad de género y que ayuden a que la comunidad se sienta realmente respaldada de sus exigencias y en sus demandas.El Alcalde aseveró además que mejorarán la instalación de cámaras de videovigilancia, acusando a la anterior administración estatal de dejar este problema, al contratar a una empresa que realizó la ubicación de los dispositivos en lugares indebidos y que transgredían el ordenamiento urbano.“A veces ponían los postes en el lugar de paso de personas con discapacidad, bloqueando las salidas de las escuelas, rompiendo la posibilidad de que un peatón circule adecuadamente en una calle. Esa empresa hizo mal su trabajo y además lo dejó incompleto”, denunció una vez más.Adicionó que el actual titular del Ejecutivo veracruzano, Cuitláhuac García, se comprometió para que este programa de cámaras realmente operé, “y poco a poco se ha ido logrando, poniendo disciplina, obligando a la empresa que atienda lo que es su deber porque se le pagó mucho para que este sistema de cámaras funcione”.Finalmente reconoció que la criminalidad ha ido aumentando en la Capital, debido a que se han abandonado los espacios públicos por parte de la vecinos, por lo que los llamó a rescatar los espacios verdes, generar nuevas vías peatonales, propiciar que jóvenes, adultos y niños puedan estar más en el espacio público para generar comunidad.