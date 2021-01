Corriente Crítica del PRI critica aumentos CMAS en Xalapa en plena pandemia

El cobro del 2% al recibo del Agua es Inaceptable.



En Plena Pandemia, con Semáforo Rojo, aun siendo voluntario, está fuera de toda lógica



Lo que anuncio el Ayuntamiento de Xalapa y CMAS por medio de su Órgano de Gobierno es TOTAL INACEPTABLE:



1. Porque lo hace en su último año de Gobierno y lo que recaude no lo aplicara.



2. Debe el Órgano de Gobierno de CMAS o el Ayuntamiento, presentar Proyectos Ejecutivos de las obras o acciones que quiere realizar con costos, objetivos claros, en ninguna parte del mundo se recauda primero y luego se realizan los proyectos.



3. Pero estamos en el último año de Hipólito y año electoral con una Crisis de Salud por el Mal manejo de la Pandemia, una Crisis Económica por la falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, desempleo, inseguridad…. Y el Presidente Municipal de Xalapa utilizando la Figura del Órgano de Gobierno de CMAS quiere COBRAR EL 2% de su consumo a los Usuarios, Beben Estar Desesperados por conseguir dinero para la Campaña de MORENA.



4. Si existieran Proyectos Ejecutivos viables a realizar durante este año la propuesta debe ser diferente. No debe ser un cobro y menos del 2% debe ser Una Aportación Voluntaria Fija de acuerdo al tipo de contrato que Tenga cada usuario, popular, residencial, comercial etc.



Hipólito debe tener insomnio de pensar que va a perder las elecciones y no habrá nadie que le cuide las espaldas cuando se valla.



Pero volviendo al tema del Agua, Usted cree que Hipólito el Alcalde de Xalapa deberás hará algo por esta Ciudad en su último año en el Gobierno.





Jaime G. Ortiz Alarcón

Presidente de la Corriente Crítica en Veracruz

Organización Adherente al PRI