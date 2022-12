Corrieron a animalista de vivienda; ahora pide apoyo para resguardar sus perros

La defensora de animales en la ciudad de Veracruz, Karina Elena Grosso, fue fue despojada de su vivienda, presuntamente por personas que desconocidas, perdiendo al momento todas sus pertenencias al interior incluyendo a sus perros que ha rescatado.Detalló que fue este lunes por la tarde-noche cuando ella no estaba, que sujetos llegaron y rompieron los candados de su vivienda ubicada en calle Laguna de Embarcadero #90, de la colonia El Coyol.Comentó que semetieron golpeando a sus mascotas y no le permitieron más el ingreso. Según Karina Elena a sus perros rescatados los tienen sin agua y comida desde hace 24 horas.“Vinieron estas personas, allanaron mi domicilio, no presentaron una orden de nada no me dieron absolutamente nada orden de desalojo o notificación, vinieron arbitrariamente cortaron candados, se meten y se quedan con todas mis pertenencias dentro de la vivienda incluyendo a mis caninos”, dijo.Aseguró que dicho inmueble ella lo adquirió a través de una cesión de derechos y que cuenta son los documentos que la hacen dueña del lugar desde julio de 2021.La animalista dijo que lo primero que pide es ayuda para sus perros, un espacio donde estén."En primera apoyo para resguardar a mis perros (...) y segunda que me dejen sacar mis cosas en lo que se resuelve el tema legal”, dijo.Agregó que policía llego al lugar por la noche pero no sacaron a los presuntos invasores quienes argumentaron a los uniformados que contaban con las escrituras de la vivienda sin presentarlas.La afectada refirió que ahora acudirá a la Fiscalía General del Estado para resolver el tema legal de la propiedad, presumiendo que los invasores cuentan con documentos no legales y que se trata de un fraude de ellos.