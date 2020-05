Corrige Alcaldía de Xalapa: Florerías podrán vender pero sólo a domicilio

El director de Protección Civil de Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández, dio a conocer que habrá operativos hasta el domingo en los establecimientos comerciales relacionados con el Día de las Madres y continuarán las inspecciones para los comercios no esenciales.



"Protección Civil está cubriendo lo que son los panteones y las florerías. Estos tres días estamos haciendo los operativos pero esto no significa que bajemos los brazos".



Explicó que aunque el acuerdo en la Gaceta Municipal Extraordinaria indicaba el cierre obligatorio de las florerías en la ciudad, se hizo una recapitulación para permitir la operación únicamente con servicio a domicilio pero algunas de éstas no acataron las indicaciones.



"Hubo una recapitulación en lo que fue el primer acuerdo, salió el acuerdo posterior de que solamente era venir a comprar para llevar. No queremos que se vean las filas de la gente y que no traigan las medidas de seguridad y de higiene. Es con todas las florerías, está el mismo operativo en todas las florerías".



Así también, reconoció que muchos comerciantes si se están solidarizando y siguiendo las medidas estipuladas a causa de la pandemia.



"Se ha respondido bien, hay concientización, lo que queremos es que la gente no se relaje y que se dé continuidad a esto", finalizó.