Corrupción no debe definir si se usa o no cubrebocas: Diócesis de Orizaba

Las autoridades de Gobierno no deberían de apelar al discurso de la corrupción para definir el uso del cubrebocas, criticó el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez.



El padre señaló que ya está demostrado que el cubrebocas sí ayuda contra la transmisión del COVID-19.



"Pensando en la realidad que se nos viene del clima frío de otoño, ahora es cuando se debe insistir en el uso de cubrebocas también y se debe dar ejemplo, no se puede apelar a un discurso político como es la corrupción, para evitar hacer el uso del cubrebocas a una persona que debe mostrar la convicción de este recurso para prevenir la enfermedad".



Sobre la solicitud de renuncia que pidieron los gobernadores al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo que ellos como gobernantes de esos estados tienen el pulso y conocen cuáles son las afectaciones y el manejo de la enfermedad desde el nivel federal, lo cual no quita la responsabilidad que ellos tiene buscando el bien común.



Añadió que por otro lado lo que dicen los mandatarios no es contrario a lo que algunos ya han señalado en países con poblaciones similares y con un producto interno bruto o una realidad económica o social similar a la de México y que tienen menos contagios.



"Por ejemplo Vietnam y la India que tiene mayor población pero menos número de personas contagiadas".