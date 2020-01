Cortar agua a morosos desata protestas, señala CAEV

La Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) ha puesto en marcha un programa de pagos anticipados, en donde los ciudadanos reciben importantes descuentos, indicó Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, director del organismo.



Evitó mencionar la cantidad que tienen en rezago los organismos operadores de la CAEV, pero señaló que se trata de una cantidad importante.



Admitió que cada vez es más difícil dotar de agua a la población, pero ésta no lo valora y no paga por el servicio, por lo que es importante que se concientice.



Indicó que la ley les permite realizar cortes de agua cuando hay consumidores morosos, pero hacerlo genera protestas, toma de carreteras y una problemática social.



El director de la CAEV llamó a los ciudadanos a cumplir con el pago del líquido.



En otro tema, sobre las municipalizaciones del servicio, comentó que hay algunas solicitudes pero para ello se deben cubrir algunos trámites, entre ellos no tener adeudos con la CAEV.



Mencionó que los Ayuntamientos que vayan a municipalizar su servicio, deben cubrir los adeudos que tengan.