Corte tira cobros excesivos de Ayuntamientos de Veracruz por copias certificadas

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaron los cobros injustificados y excesivos de documentos oficiales por parte de los 212 Ayuntamientos de Veracruz, los cuales fueron aprobados por los actuales diputados del Congreso del Estado al invalidar las Leyes de Ingresos para este 2020.



Los ministros confirmaron que las Leyes de ingresos vulneraban el Derecho de acceso a la información pública y a la identidad por cobros de registros de nacimiento extemporáneos.



Por esta razón este martes la Suprema Corte, en sesión remota del Tribunal Pleno, invalidó diversos preceptos de las Leyes de Ingresos de los 212 municipios del Estado.



En ellos se establecían cuotas por concepto de expedición de copias, pero se vulneraba el principio de proporcionalidad tributaria al no tener una base objetiva y razonable que se basara en el costo de los insumos utilizados para la prestación del servicio.



Al respecto, se destacó que las normas invalidadas también contravenían el principio de seguridad jurídica por establecer un parámetro mínimo y máximo para el cobro del derecho por la certificación de documentos, además de que preveían una cuota por la búsqueda de estos cuando el interesado no proporcionara los datos exactos para su localización.



Asimismo, declaró la invalidez de las disposiciones en las que se establecía el cobro por la expedición de copias simples, certificadas e impresiones, solicitadas en el contexto de un procedimiento de transparencia, pues dichos preceptos vulneraban el principio de gratuidad del acceso a la información pública contenido en el artículo 6 de la Constitución General.



Finalmente, la SCJN invalidó el artículo 12, en la porción normativa “Registro de nacimientos extemporáneos 1.5”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, por vulnerar el derecho a la gratuidad del registro de nacimiento y a la expedición de la primera copia certificada del acta respectiva.

La Acción de inconstitucionalidad 105/2020 fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de Leyes de Ingresos municipales del Estado, siendo presentada al máximo Tribunal el 30 de enero de 2020.



