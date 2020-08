Cortocircuito en estación de CAEV deja sin agua a colonias de Poza Rica

Desde este sábado y posiblemente el próximos miércoles 10 mil usuarios de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Poza Rica no tendrán servicio mientras se atienden los daños por un cortocircuito en la estación de rebombeo.



De acuerdo el jefe local de la CAEV, Guillermo González Alamillo, el cortocircuito calcinó la base de medición y cableado eléctrico de la estación, afectando los fusibles de alta tensión, por lo que se tuvo el apoyo de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Las colonias que son afectadas desde este sábado son Lomas Verdes, Ampliación Revolución, Residencial del Sur, Fausto Dávila, Vicente Herrera, Fernando Gutiérrez Barrios. No obstante, la afectación alcanzaría a más colonias zonas.



Según González Alamillo, el corto habría ocurrido por el equipo obsoleto de la instalación, y que no forma parte de los nuevos equipos que recientemente entregó la CAEV a la oficina de Poza Rica, con costo de de 20 millones de pesos.



Por ahora, la CAEV en Poza Rica no detalló si habrá programa de distribución de agua por medio de pipas.