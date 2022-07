Cosa de todos los días, robos a taxistas de Veracruz-Boca del Río, exponen

Claudia Elizabeth Hernández Siles, presidenta del Movimiento Nacional Taxista en Veracruz y Boca del Río, aseguró que la ola de robos en contra de los ruleteros que operan en la zona conurbada continúa.La titular expresó que existen casos en los cuales los amantes de lo ajeno despojan hasta del vehículo a los ruleteros.“Eso la verdad es el día a día, ya no hay día, o hay hora, no hay puntos estratégicos donde los maleantes operen, pero todos los días por lo regular siempre hay un compañero que desafortunadamente ha sido despojado de sus bienes, hasta del vehículo. Pero eso es de todos los días”, dijo.Por otra parte, Hernández Siles destacó que el sector ya recuperó la actividad en un 40 por ciento en este 2022 gracias a las vacaciones de Semana Santa, al Festival de la Salsa, al Carnaval de Veracruz y otras fiestas de la conurbación.“La verdad se ha ido mejorando poco a poco, ha repuntado desde diciembre un poco y de ahí todo lo que ha venido generando, todo eso nos ha ayudado, estamos muy agradecidos que se han venido dando todo ese tipo de festivales, todo ese tipo de fiestas que siempre se habían hecho aquí en la zona conurbada que son de repunte económico para nosotros”, dijo.En otro tema, la presidenta dijo que lamentablemente en el gremio existen compañeros que perdieron sus unidades debido a que no lograron cubrir las mensualidades correspondientes ante las agencias automotrices debido a la falta de actividad que se registró durante la pandemia de cOVID-19.