Cosecha de agua, alternativa viable para Xalapa: García Pacheco

Considerado ya un tema de seguridad nacional en México, el problema de la escasez de agua en todo el país ha obligado a gobiernos, instituciones y ciudadanos a buscar opciones que mitiguen el desabasto; la cosecha del vital líquido es una alternativa que ha demostrado efectividad y que es muy viable para Xalapa, así lo consideró el ingeniero Víctor Hugo García Pacheco, Presidente de la Asociación Mexicana Hidráulica, Sección Veracruz.



El también Director Técnico del Organismo Cuenca Golfo-Centro de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), expresa que en promedio, Xalapa recibe mil 500 milímetros de agua de lluvia al año. “Si la ciudad fuera plana, el agua alcanzaría un metro y medio de altura, es decir, mil 500 litros por metro cuadrado, lo que representa una gran cantidad de agua que bien podría utilizarse para el consumo humano”, aseveró.



Dijo que la precipitación en el país es de unos 988 milímetros en promedio al año y en Xalapa estamos por arriba de esa cifra, con mil 500 milímetros en la época de lluvias que va del 1 de junio al 30 de noviembre. “El captar agua de lluvia en centros de población es actualmente una alternativa para mitigar el desabasto en núcleos de población, inclusive en el medio rural”, sentenció.



Además, añadió, recolectar el agua de lluvia evitaría la acumulación en zonas bajas de la ciudad de Xalapa, mitigando el grave problema de inundaciones en diversas colonias de la capital.



La Conagua y Pro-Captar



Dijo que el Gobierno de la República a través de la Comisión Nacional del Agua implementó el Programa PROCAPTAR para abatir rezago en abasto de agua potable y poder incrementar coberturas.



“En el medio rural es muy difícil, muy costoso el tener acceso al agua, sin embargo estas alternativas de captación de agua pluvial ha sido una excelente alternativa, como se ha demostrado también en la Ciudad de México, donde se tienen varias viviendas, miles de ellas que ya cuentan con esos sistemas y que han podido abastecerse sin ningún problema, al menos en la época de lluvias”.



Con información de CONAGUA indicó que PROCAPTAR surgió de la necesidad de dotar de agua a la población rural de México, en donde existen dificultades de índole técnica y económica para ser abastecidos mediante formas convencionales como los sistemas de bombeo o las redes de distribución, como normalmente se realiza en las zonas urbanas.



“En las zonas rurales, ante la necesidad del recurso hídrico, la gente tiene que moverse grandes distancias para poder acceder al vital líquido”.



Dentro de los objetivos específicos del programa se encuentran: Impulsar el desarrollo social, el acceso al agua y saneamiento de las viviendas de zonas rurales de mayor marginación, mediante sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia y tecnologías de tratamiento de aguas residuales a nivel vivienda. Involucrar a la sociedad de forma activa y ayudar a abatir la pobreza multidimensional en el ámbito de los servicios básicos.



La población objetivo de PROCAPTAR es aquella localizada en las zonas rurales de México, que se encuentran bajo condiciones de Alta y Muy Alta Marginación, así también que presentan lluvias anuales acumuladas iguales o mayores a mil 500 milímetros, destacó.



En Xalapa, una alternativa



Víctor Hugo García Pacheco insistió que en Xalapa la cosecha de agua pudiera ser una alternativa ya que la lluvia es muy copiosa durante el año “y eso favorecería la captación, el almacenaje, el tratamiento a través de algunos filtros, para beneficiar a colonias donde normalmente escasea y en donde se tienen que implementar tandeos, para la distribución moderada”.



Dijo que en el medio urbano, estos sistemas se tienen que implementar en viviendas. “Los techos o las cubiertas de las casas son la zona de captación, manteniéndolas limpias, ahí el agua escurre en bajantes, se trata con filtros de arenas y grabas y se van colocando en depósitos para aprovecharla en la mayoría de los usos, en sanitarios, para lavado de pisos, de autos, etcétera”.



“En el medio rural es muy utilizado tanto en viviendas como en zonas de cultivo, para el riego, a través de ollas o jagüeyes. Los productores almacenan, previo a un estudio hidrológico de la zona, para ver qué Cuenca es la que aporta y la cantidad de lluvia, se ve la factibilidad, se da aviso a la CONAGUA y se les otorga una constancia de no afectación en donde se puede llevar a cabo este proyecto en donde también han contado los agricultores con el apoyo de la SADER, para realizar estas alternativas y estos esquemas de almacenamiento de aguas de lluvia”.



García Pacheco señala que la cosecha de agua de lluvia es una alternativa real que ha mostrado su eficacia en la Ciudad de México en donde se ha incrementado de manera exponencial en las viviendas y en las colonias. “En la zona de Ixtapalapa que históricamente ha padecido en cuanto a cantidad y calidad del recurso se ha ido implementando, logrando grandes coberturas, como una solución palpable”, aseveró.



El experto en manejo de agua dijo que la noticia de que el agua comentó a en Wall Street, la bolsa de Nueva York, para que los inversionistas puedan apostar sobre la escasez o abundancia del recurso hídrico para un futuro cercano, es un llamado de alerta para que valoremos más este recurso “y que veamos que hay que implementar tecnologías, invertirle, hacer conciencia, usar de manera funcional este recurso que cada día se ha vuelto más escaso en los principales núcleos de población”.



Señaló que “esta no es una problemática que nada más se viva aquí localmente o a nivel estado, sino en todo el mundo y en todo México”.



Dijo que actualmente, en Xalapa, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), implementa el Proyecto City Adapt para la gestión integral del recurso hídrico. “El ingeniero Sergio Angón, coordinador de este proyecto, ha comentado que en la capital iniciaron un proyecto piloto de instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas y edificios públicos para demostrar a los gobiernos locales y a los usuarios del agua, que captar agua de lluvia es económicamente viable, que tiene múltiples beneficios y hasta podemos ahorrar dinero al no disponer del agua que recibimos de la red de agua municipal”.



“Los gobiernos tienen que buscar financiamientos para hacer una realidad la cosecha de agua. La CONAGUA se maneja más en el medio rural, pero hay varias instancias para conseguir recursos como la ONU, SEDATU, SADER. Esta alternativa para Xalapa es viable y será muy benéfica, porque tenemos una ciudad con abundante agua de lluvia”, concluye Víctor Hugo García Pacheco.