Costo de vivienda de interés social subió hasta 7% por aumento de insumos

El incremento de insumos en lo que va del año ha ocasionado aumento en el costo de la vivienda a nivel nacional, las de interés social son las que más afectadas pues se han visto con un ajuste de entre 5 y 7 por ciento.



El secretario de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Carlos Ramírez Capo, indicó que son muchas las materias primas en el sector de la construcción las que han registrado inflación en sus precios.



"Todos estos costos de lo que ha subido el concreto, el acero, las pinturas, el cobre, etcétera están impactando entre un 5 y 7 por ciento el valor de las viviendas, está habiendo ajustes dependiendo de los Estados, de las regiones pero sí está habiendo un ajuste".



Adicionalmente, el aumento de la energía eléctrica ha ocasionado que sea incosteable para los desarrolladores de vivienda, asumir esos incrementos.



"La energía ha subido, ha subido mucho el acero, el cobre. En el tema de la construcción, el acero ha incrementado un 38 por ciento este año, ya lleva varios incrementos pero lleva un 38 por ciento, no quiere decir que las casas vayan a subir eso pero sí está siendo un reto casi imposible para los desarrolladores mantener los costos de producción porque obviamente es complicado, sobre todo en el segmento de la vivienda económica".



El representante de la CANADEVI señaló que Veracruz se encuentra en la media en cuanto a la colocación de vivienda, a pesar de la crisis sanitaria, esta industria fue una de las menos impactada en materia económica.



Una casa se convirtió en la principal zona de resguardo ante la pandemia, por ello, creció el interés por adquirir una.



"En la pandemia, se colocó como nuestra primera línea de defensa y el home office, no se puede hacer office sin home, la casa se volvió en un lugar importante. Veracruz está a media tabla, ni fue de los más afectados, ni los que no la sintieron por decirlo de alguna forma", finalizó.