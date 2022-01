Costos altos del limón causan estragos a restauranteros de Coatzacoalcos

La vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Coatzacoalcos, Lourdes Hidalgo Carrión, dio a conocer que el reciente aumento en el precio del limón está impactando considerablemente el trabajo de restauranteros en la ciudad.Destacó que en tiempos anteriores, con 2 mil pesos podían abastecerse no sólo de este cítrico, sino también de otras frutas, verduras y legumbres; mientras que el panorama actual ha triplicado los costos, pues ahora la compra se hace con 6 mil pesos.“Por ejemplo, ahorita el ceviche debería costar tres veces más de lo que cuesta, está carísimo porque nosotros utilizamos limón criollo y ahorita está por las nubes, si antes comprabas con 2 mil pesos una cantidad, ahorita necesitas 6 mil pesos”, explicó.La vicepresidenta mencionó que no elevarán los precios de sus platillos, pese a que esta situación ha provocado un “descalabro” económico.“Nosotros como Coctelería, que trabajamos mucho el limón, vemos que su precio se disparó un 600 porciento. Está carísimo. Nosotros no podemos elevar el precio de los platillos, por ejemplo subimos precios en diciembre pero fue un 10 por ciento, cosa que no llega a cubrir este descalabro económico pero tampoco la gente va a poder pagar algo que esté fuera de su alcance”, agregó la también restaurantera.Dio a conocer que en los locales de los mercados dedicados a la venta de alimentos los precios aumentaron hasta 20 pesos en la comida corrida, pues este sector es el más afectado por el encarecimiento de las verduras.