COVID-19 acabó con al menos 900 empresas de Xalapa: CANACINTRA

En la ciudad de Xalapa, por lo menos 900 empresas cerradas con motivo de la emergencia sanitaria no reabrirán sus puertas, anticipó el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CANACINTRA), Juan Manuel García González.



Alertó que con el ingreso a la "nueva normalidad", la economía de la región experimentará las consecuencias económicas de la inactividad.



"Vamos a salir de la pandemia de salud y vamos a encontrar que no hemos visto ni la punta del iceberg del problema económico que tenemos", dijo.



A lo anterior, agregó los destrozos provocados por vándalos encapuchados en el Centro de la capital el pasado lunes y exigió que no exista impunidad para los manifestantes.



"Que no se quede impune, la impunidad es más alta que la corrupción porque cuando los actos se quedan impunes se repiten y hablo de cualquier tipo de impunidad, debemos procurar la justicia, pediría que no quede impune todo esto", dijo.