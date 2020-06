COVID-19 gana terreno en Veracruz; se hacen menos los “Municipios de la Esperanza”

De los 12 “Municipios de la Esperanza” que tenía Veracruz, ahora son apenas 8, toda vez en mes y medio 4 registraron casos positivos de COVID-19, de los cuales uno (Tezonapa) es el más afectado con 12 confirmados, 2 decesos y 4 sospechosos.



La Secretaría de Salud federal reportó que al 16 de mayo eran 324 municipios del país no presentaban casos de coronavirus a los que llamó “Municipios de la Esperanza”, entre ellos Tlaquilpa, Tezonapa, Los Reyes, Astacinga, Alpatláhuac, Las Minas, Citlaltépetl, Ixcatepec, Mixtla de Altamirano, Chontla, Texhuacan y Tatatila.



Se definieron como los “Municipios de la Esperanza” a todos aquellos que al 16 de mayo y en los últimos 28 días no habían tenido casos de la enfermedad y cuyos municipios vecinos tampoco los reportaban.



Sin embargo, en Veracruz, a mes y medio, el número se redujo a 8 en razón de que 4 presentaron casos de COVID-19: Tezonapa, Chontla, Ixcatepec y Texhuacan.



Y hasta el momento los municipios de Tlaquilpa, Los Reyes, Astacinga, Alpatláhuac, Las Minas, Citlaltépetl, Mixtla de Altamirano y Tatatila se mantienen libres de casos confirmados y sospechosos.



De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud de Veracruz, Tezonapa presenta 12 casos positivos, 4 sospechosos y ya tiene 2 fallecimientos y Chontla reporta 2 casos confirmados.



Mientras que Texhuacan e Ixcatepec presenta 1 caso cada uno, aunque en los tres no hay casos sospechosos ni defunciones.