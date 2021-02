COVID-19 ha cobrado la vida de 7 mil 823 veracruzanos

La jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que hasta este viernes han fallecido 7 mil 823 veracruzanos en diferentes municipios de la Entidad por COVID-19; de los cuales 50 perdieron la vida en las últimas 24 horas.



En conferencia de prensa añadió que el total de casos positivos se ubica en 54 mil 059; 210 confirmados recientemente.



Añadió que 821 representan a los enfermos que tienen su padecimiento activo, por lo tanto pueden infectar a otras personas, como familiares, amigos, compañeros de trabajo, si no siguen las medidas de protección básicas.



Dijo que, con relación a esta enfermedad, el total de casos atendidos en el Estado suma 108 mil 548; siendo negativos 43 mil 489 y sospechosos 11 mil.



Región centro



El puerto de Veracruz acumula 11,125 casos; seguido de Xalapa con 4,113; Orizaba 3,114; Córdoba 2,825; Boca del Río 1,349; Río Blanco 918; Fortín 913; Ixtaczoquitlán 754; La Antigua 662; Nogales 610; Medellín 595; Camerino Z. Mendoza 435; Coatepec 420; Alvarado 382; Mariano Escobedo 371; Perote 342; Úrsulo Galván 303; Emiliano Zapata 287; Ixhuatlancillo 242; Amatlán de Los Reyes 198; Puente Nacional 193; Zongolica 188; Paso de Ovejas 182; Rafael Delgado 162; Banderilla 144; Actopan 133; Atzacan 110 y Coscomatepec 104.



Región sur



Coatzacoalcos registra 3,216 casos; Minatitlán 1,592; Cosamaloapan 942; San Andrés Tuxtla 643; Cosoleacaque 556; Tierra Blanca 387; Nanchital 275; Tres Valles 268; Las Choapas 241; Agua Dulce 227; Lerdo de Tejada 198; Jáltipan 182; Carlos A. Carrillo 178; Ángel R. Cabada 159; Isla 121; José Azueta 117 y Santiago Tuxtla 113.



Región norte



Poza Rica suma 3,459 casos; Tuxpan 1,617; Pánuco 766; Martínez de La Torre 695; Papantla 667; Coatzintla 512; Tihuatlán 417; Álamo Temapache 224; Pueblo Viejo 155; Misantla 152; Tlapacoyan 109; Chicontepec 108 y Gutiérrez Zamora 107.



Espejo Guevara indicó que la mayor frecuencia de los 821 casos positivos activos se están presentando en los municipios de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, Poza Rica, Boca del Río, Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Tuxpan, Ixtaczoquitlán, Coatepec, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Fortín, Río Blanco, Medellín, Cosamaloapan y Tihuatlán, entre otros.



“Lo que indica que la transmisión por SARS-CoV-2 continúa, no lo tome a la ligera, difunda la información entre sus familiares, amigos, vecinos y no se expongan al contagio, quédense en casa”, insistió.