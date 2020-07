COVID-19 llegó a Xico por los que trabajan fuera y llegaron al Municipio

La alcaldesa de Xico, Gloria Galván Orduña, informó que los casos de COVID-19 que se han registrado en el municipio, se han dado en personas que trabajan en otros lugares y llegan al pueblo a confinarse.



“Desafortunadamente, las personas contagiadas son porque trabajan en otra parte y se enfermaron y vienen para acá; en las localidades de la parte alta no hay contagios, ha sido de personas que trabajan fuera, así es cómo (el virus) llegó a Xico”, precisó.



Añadió que por el momento, no hay reportes de contagios en las comunidades. No obstante, aseguró que el Ayuntamiento ha hecho los exhortos para que la población lleve a cabo las medidas sanitarias.



“Todas las medidas se han tomado, se ha sanitizado pero hay gente que no cree; mientras no nos pasa no creemos. Claro que se les exhorta, pero es una corresponsabilidad”, dijo.



La Edil señaló, además, que a las personas que se han contagiado, se les ha hecho el llamado para que permanezcan en sus casas por un periodo de 14 días por lo menos, para así evitar seguir propagando el virus.



“Tenemos mucha precaución, hay dos leyes que nos impiden muchas cosas, sabemos quiénes son, tratamos de enviar a Protección Civil para pedirles que no salgan, que se respeten las normas, si saben que son probables hay que confinarse, sabemos quiénes son pero no debemos informar eso, acatamos a la buena voluntad y a su responsabilidad”, comentó.



Cabe señalar que el municipio de Xico tiene 20 casos confirmados de COVID-19 y 7 sospechosos.