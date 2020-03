COVID-19 no frenará migración de centroamericanos a Estados Unidos: Las Patronas

Pese al cierre de las fronteras por el COVID-19, la migración de países de Centroamérica hacia Estados Unidos no se frena, sí registra una baja, pero siguen pasando las familias afirmó la coordinadora de Las Patronas, Norma Romero Vázquez.



En entrevista, explicó que han tomado las medidas de precaución necesarias y quienes llegan procedentes de países centroamericanos al comedor "Esperanza del Migrante" son puestos en cuarentena en la capilla ubicada este lugar, pero además bajo vigilancia de las autoridades de salud.



"No es la primera vez que pasa, ya fue con la influenza H1N1, dengue y otras enfermedades, por eso se les vacuna y se tiene constante limpieza, porque ahí estamos también nosotras y otros voluntarios".



Romero Vázquez reiteró que hay una baja afluencia de migrantes, pero no dejan de pasar por el estado de Veracruz.



En su caso, dijo que también las mujeres que brindan asistencia alimentaria son vacunadas y usan los filtros de limpieza recomendados por las autoridades de salud.