COVID-19 nos tomó por sorpresa; no nos imaginábamos su gravedad

Originario del Ingenio San José de Abajo, municipio de Cuitláhuac y psicólogo de profesión, Marcelino Cotero Romero vive desde hace 15 años en Huesca, perteneciente a la comunidad autónoma de Aragón, en España.



Recluido en su casa, en cuarentena total, al lado de su esposa e hijos, Marcelino nos cuenta desde la ciudad ibérica que la pandemia del Coronavirus COVID-19, originado en la ciudad de Wuhan, China, los tomó por sorpresa.



“Se tenían noticias de lo peligroso y mortal que estaba siendo en China e Italia. Aquí veíamos lejana la posibilidad de que nos llegara y por ello llevábamos nuestra rutina del diario sin preocupación alguna”, refiere.



En entrevista, desde un país que llevaba 15 mil 238 fallecidos, el viernes, día de la comunicación, el psicólogo comenta que las autoridades españolas “nos empezaron a decir que el virus venía expendiéndose a gran velocidad, que fuéramos conscientes de su gravedad y por el bien de todos, debíamos empezar el periodo de cuarentena”.



“Entonces se empezaron a suspender los cursos escolares, a cerrar comercios, excepto los de productos de primera necesidad, zonas de ocio totalmente cerradas y que se saliéramos lo menos posible, porque era la mejor manera de prevenirse contra el virus”.



En este momento, nos dice, al lado de su familia, se encuentran “en cuarentena total; salimos sólo lo indispensable por comprar víveres y en caso de alguna consulta médica”.



– ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en ese país, tan golpeado por el COVID-19?



“Que realmente es un problema a tomar en serio, porque de un día a otro te cambia el modo de vida totalmente. Que debemos ser conscientes y poner cada uno de nuestra parte para poder salir adelante lo antes posible, pues se vive una situación muy lamentable, triste y deprimente”.



– 152 mil 446 contagios, 15 mil 238 fallecidos, 52 mil 65 curados hasta este viernes. ¿Qué piensas de estas cifras, de tanta gente sufriendo?



“Que son cifras bastante elevadas, difíciles de creer y de asimilar, sobre todo para aquellas personas que han perdido a algún ser querido y aquellas que viven en carne propia la infección del virus, pues al adquirirlo te separan totalmente de tus seres queridos y sólo Dios sabe si los volverás a ver o no, sufre tanto la persona enferma como la familia, no estábamos preparados para tanto mal en tan poco tiempo”.



– Mucha gente en México aún no cree que esto es algo real. Las cifras de este jueves son 3 mil 441 contagiados y 194 fallecidos. ¿Qué nos puedes decir, para convencer a la gente de que esto es algo que sí está sucediendo?



“A mi gente de México les digo que realmente se tomen en serio el problema, que no es ninguna broma y mucho menos se trata de meterles miedo. El problema es real y lamentable, no es una película, se trata de cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos y lo perdemos por no saber cuidar. Que hagamos un esfuerzo por estar en casa, que disfruten de la familia mientras están con ella, sé que no es fácil, que cuesta estar encerrados y la necesidad nos obliga muchas veces a tener que salir, que quien tenga que hacerlo sea realmente por necesidad y sólo así podemos ayudar a que este virus se detenga, todos podemos poner nuestro granito de arena por el bien de nosotros mismos y los seres que amamos.



– ¿Crees, desde la experiencia de España, que la cuarentena sí funciona?



“Desde mi experiencia te digo que sí, que si todos hacemos nuestro esfuerzo por vivir la cuarentena los resultados se ven y se siente que cada día de cuarentena vamos poco a poco venciendo. No es fácil estar encerrados pero el saber que es por nuestro bien y sobre todo después de ver la situación que se vive en los hospitales te das cuenta que lo mejor es prevenirse a través de la cuarentena”.



– ¿Qué piensas de los aplausos de las ocho de la noche al personal de hospitales, médicos, enfermeros y enfermeras? Los videos de esta solidaridad han conmovido al mundo.



“Me parece una idea muy buena, un sencillo homenaje de reconocimiento para todos aquellos héroes sin capa que día a día se dejan la piel por salvar vidas, que exponen su vida por salvar las de los demás, médicos, enfermeras, celadores, policías, personal de limpieza, camioneros que surten los productos a todos los supermercados, bomberos y muchos más que están redoblando esfuerzos para salir de esta situación lamentable y triste”.



“Ademá, es una manera de desconectar del encierro y aunque sea desde las terrazas de nuestras casas cambiamos el chip y aparecen las sonrisas. Todo lo que se haga por agradecer a esas personas es poco para lo mucho que ellos hacen pero aun así se les hace con todo el corazón”.



– ¿Qué lección crees que nos está dejando esta pandemia?



“Esta situación nos está enseñando a valorar lo que por muchas circunstancias de la vida habíamos dejado de darle valor (convivencia con la familia, añorar a los amigos, necesidad de un abrazo, de un beso, extrañar a la familia que tenemos lejos, etcétera). Nos abre los ojos y nos damos cuenta de la importancia que es tener salud. Muchas veces valoramos todo menos la salud y lo más importante creo que después de esta situación es que debemos de vivir con la misma humanidad que ahora lo estamos haciendo, con el mismo sentimiento de hermandad y ver que la vida es un abrir y cerrar de ojos. Y por ello, que vivamos al máximo sin dañar a terceros”.



– ¿Para qué debemos estar preparados?



“Creo que más que estar preparados, debemos tener conciencia de responsabilidad y cada uno hacer lo que esté de su parte para de esa manera apoyar y salir de las situaciones como ésta y las que a futuro se puedan presentar. Las personas por naturaleza tenemos capacidad para muchas cosas y salir de todo tipo de dificultad, es cuestión de ponerlas en práctica”.



“Por último, deseo que las consecuencias lleguen a ser mínimas en México y de verdad que cada persona se tome de manera seria esta situación por el bien personal, que pase pronto y que todo vuelva a su normalidad lo antes posible”, concluye Marcelino Cotero Romero.