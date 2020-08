COVID-19 pega a los Servidores de la Nación, en Tantoyuca

Servidores de la Nación en Tantoyuca también se han contagiado de Coronavirus, registrándose incluso decesos, afirmó el coordinador en la zona de la Secretaría del Bienestar, Octavio Antonio Reyes.



“Ya falleció un compañero de nosotros que es Servidor de la Nación, en cumplimiento de las tareas de los programas; también tenemos algunos compañeros que están en tratamiento; aproximadamente más de 2 y que seguirán en resguardo debido al COVID-19; sin embargo, tenemos que continuar trabajando para la ciudadanía con mucha restricción”, dijo el funcionario.



Este personal, cabe señalar, labora en las oficinas de Bienestar y también salen a labores de campo, ya sea visitando algunas comunidades o sólo atendiendo a los beneficiarios al exterior de una institución bancaria, mientras reciben sus apoyos.



"No es fácil y pedimos a la ciudadanía que también nos apoye en esa parte, que cada vez que va a recoger algún programa, use su cubrebocas y en caso de que no traigan gel antibacterial cuando nos visiten en la oficina, se pueden asistir por algún Servidor de la Nación".



“En cada uno de los 140 centros integradores que tenemos en la zona, se puedan asear antes de ser atendidos, evitando cualquier tipo de contacto con algún beneficiario”, dijo Antonio Reyes.



En los últimos meses, Bienestar también ha organizado la entrega de apoyos de manera masiva, convocando a beneficiarios en centros escolares. En Tantoyuca, tiene que laborar con cientos de personas que acuden a recibir su pago.