COVID-19 persistirá como amenaza a la recuperación económica global

De acuerdo con el último reporte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aunque para el 2021 se prevé un crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías de un 8 por ciento, el COVID-19 sigue planteando la mayor amenaza a las perspectivas para el comercio, ya que nuevas olas de infecciones podrían fácilmente frustrar la tan esperada recuperación.“Es probable que a corto plazo las previsiones empeoren debido a factores relacionados con la pandemia, como, por ejemplo, la insuficiente producción y distribución de vacunas o la aparición de nuevas cepas de COVID-19 resistentes a las vacunas. A medio y largo plazo, la deuda y los déficits públicos podrían también pesar en el crecimiento económico y el comercio, en particular en los países en desarrollo sumamente endeudados”, exponen.El organismo internacional prevé dos escenarios alternativos para el comercio global. En el escenario optimista, la producción y difusión de vacunas se aceleraría, lo que permitiría relajar antes las medidas de contención, por lo que se sumaría alrededor de 1 punto porcentual al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y alrededor de 2.5 puntos porcentuales al crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías en el presente año.Por su parte, el escenario pesimista contempla la posibilidad de que la producción de vacunas no logre satisfacer la demanda y/o aparezcan nuevas variantes del virus contra las que la inmunización sería menos eficaz, por lo que se podría recortar 1 punto porcentual al crecimiento del PIB mundial del presente año y casi 2 puntos al crecimiento del comercio.La OMC también contempla que el crecimiento del comercio probablemente se frene hasta el 4 por ciento en 2022, lo que significaría que el volumen total del comercio mundial se mantendrá por debajo de la tendencia anterior a la pandemia.“Cabe señalar que, para el conjunto del año 2020, el comercio de mercancías se redujo un 5.3 por ciento. Esta disminución es menor que el descenso del 9.2 por ciento previsto en el anterior pronóstico elaborado por la OMC en octubre de 2020. Los resultados, mejores de lo esperados, hacia finales del año pueden explicarse en parte por el anuncio de las nuevas vacunas contra COVID-19 en noviembre, lo cual contribuyó a mejorar la confianza de las empresas y los consumidores”.Por su parte, refiere que el comercio de mercancías en dólares nominales cayó el año pasado en un 7 por ciento; las exportaciones de servicios comerciales decrecieron un 20 por ciento; la reducción de los precios del petróleo dio lugar a una contracción del 35 por ciento del comercio de combustibles, y los servicios de viajes disminuyeron un 63 por ciento en 2020 y no se recuperarán plenamente hasta que remita la pandemia.“En 2021, la demanda de bienes objeto de comercio estará impulsada por América del Norte (11.4 por ciento) gracias a las cuantiosas inyecciones fiscales en los Estados Unidos, lo cual también debería estimular a otras economías a través del comercio. Europa y América del Sur, incluyendo Centroamérica y el Caribe, registrarán un crecimiento de las importaciones de alrededor del 8 por ciento, mientras que otras regiones registrarán aumentos menores”.A su vez, el reporte señala que la mayor parte de la demanda mundial de importaciones será atendida por Asia, cuyas exportaciones está previsto que este año aumenten un 8.4 por ciento, mientras que las exportaciones europeas se incrementarán en un 8.3 por ciento) y las de América del Norte registrarán un crecimiento del 7.7 por ciento.“Las sólidas previsiones de crecimiento de las exportaciones en África (8.1 por ciento) y Oriente Medio (12.4 por ciento) dependerán de que los gastos en concepto de viajes repunten a lo largo del año, lo cual reforzaría la demanda de petróleo. Mientras tanto, América del Sur registrará un crecimiento de las exportaciones más modesto (3.2 por ciento), al igual que la Comunidad de Estados Independientes (CEI), incluidos determinados estados asociados y antiguos estados miembros (4.4 por ciento), apunta.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund