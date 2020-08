COVID-19 sí va a influir en ámbito electoral: Consejera del OPLE

La pandemia del COVID-19 —que hasta este domingo 23 de agosto llevaba 26 mil 971 casos confirmados y 3 mil 534 defunciones en Veracruz— ha influido transversalmente en todos los aspectos de la vida y también lo hará en el ámbito electoral, así lo considera la Consejera del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Mabel Aseret Hernández Meneses.El distanciamiento social, que ha obligado a realizar muchas de nuestras actividades laborales “en línea”, representa un reto y una oportunidad, puntualiza la funcionaria electoral que ha sido Auditora Senior en la Unidad Técnica de Fiscalización y Jefa de Departamento de Gestión del Conocimiento e Innovación en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral del Instituto Nacional Electoral.“Ahora por ejemplo se está repensando la manera en que los negocios y las empresas ofertan sus servicios. Algo que puede tener como consecuencia en el sector público es que se pueden eficientar muchos trámites que normalmente eran de manera física. Por ejemplo, aplaudo la iniciativa del Poder Judicial para empezar a hacer sus trámites en línea, con el diseño de firma electrónica y espero que todo esto se extienda a todas las instituciones”.“A nosotros, en el OPLE Veracruz nos hizo avanzar en notificaciones electrónicas. Sin embargo, creo que tenemos que tomar en cuenta que si le vamos a apostar a los medios digitales, pues tenemos que ser conscientes de que hay una brecha digital que padece la población mexicana. Hay que buscar la manera que no se queden atrás aquellos que no tienen acceso al internet”, expone la Consejera del OPLE.Señala que en el ámbito electoral, tanto en las campañas políticas como en la jornada electoral, se tendrán que tomar en cuenta los efectos de la pandemia del COVID-19, que ha obligado al distanciamiento social.“Normalmente, en los sitios de votación, en una elección en sí, el día de la jornada, implica reunirte en un punto con muchas personas desconocidas que es justamente lo que las autoridades dicen que no se tiene que hacer”.La licenciada en Ingeniería Química por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, con estudios de Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la UV y la Especialización en Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que el proceso electoral que ya está en puerta representa un reto para todos los veracruzanos.“Actualmente, en cuestiones de planeación se tienen que prever todas las medidas de seguridad que habrá, de sanidad, pero creo que es un muy buen laboratorio observar las elecciones que se están desarrollando actualmente en Coahuila y en Hidalgo, que tienen, por ejemplo, la implementación de sanitización constante de los lugares, de los consejos y también la protección para el personal que lleva a cabo todas estas funciones”.“Si bien no sabemos cómo podrán estar para entonces los niveles de contagio en Veracruz y en el país, al menos la OEA ya emitió una guía para el desarrollo de elecciones en pandemia. Hay varios puntos que podemos adaptar a la situación mexicana, específicamente veracruzana”.“Algunas medidas que se deberán tomar en cuenta y obviamente, la primera, la más esencial, es que cuando la gente vaya a acudir a votar, porte cubrebocas”.“Para el caso de los funcionarios de mesa directiva de casilla también tendrán que portar cubrebocas y careta y bueno, también se va a recomendar al electorado que no acudan con menores de edad, si no es necesario”.“Si son acompañados no se les va a prohibir el acceso a la casilla obviamente, pero en ese caso los menores también deben de llevar cubrebocas”.“Para cuando la gente quiera conocer los resultados de su casilla pues evitar que tenga que salir de su casa, que confíen en el Programa de Resultados Preliminares (PREP) y bueno, también se tienen otras medidas contempladas para la instalación de casillas, que tiene que ver con la limpieza y desinfección constante del equipamiento, de los materiales electorales, y de todas las superficies que están en contacto permanente con los votantes”.—¿Habrá algún manual específico, alguna reglamentación para el desarrollo de las campañas, en esta nueva normalidad?“Al ser una elección concurrente con la federal, considero que es un tema que lo debe de traer el INE, porque en efecto, el estilo de campaña que se tiene desde antes, implica la concentración de personas”.La Consejera Mabel Aseret Hernández considera que los partidos políticos van a empezar a apostar por campañas en línea, para intentar llegar a la gente a través de redes sociales.“Yo sé que se menciona mucho que efectivamente no a todas las comunidades llega el internet, pero lo que sí es cierto es que cada vez hay más y más personas que tienen al menos Facebook”“El acceso principal que muchas personas tienen a información es a través de Faceboook y WhatsApp y creo que ahí se viene un reto muy interesante para el INE, porque ahora tienen que idear mecanismos para fiscalizar ese tipo de campañas, pero finalmente, lo ideal sería que se pudiera unificar un criterio con respecto a cómo tiene que ser el desarrollo de campañas. Lo más seguro es que apunte a este tipo de difusión en línea”.—¿Serán campañas de sana distancia?“Así es. Esto permitirá a los partidos políticos idear estrategias de comunicación que sean efectivas, porque este tema va a estar muy presente en la agenda. Yo creo que también es probable que lo retomen para campañas”.La Consejera Electoral señala que a esta nueva normalidad se tendrán que integrar los nuevos partidos políticos veracruzanos. “Tan solo en Veracruz tenemos cuatro nuevos partidos políticos locales a los que se les ha dado registro y estamos esperando que se resuelva a nivel nacional el procedimiento ante el INE, para saber cuántos nuevos partidos nacionales habrá”.“Entonces, definitivamente, esta complejidad que viene dada ya por las cuestiones de COVID pues se van a complicar más en el aspecto político por la nueva oferta que hay”.—¿Esta serie de actividades a distancia no apuntalará la idea de digitalizar los votos?“Actualmente se está piloteando lo que es el voto electrónico con casillas del INE en las elecciones de Hidalgo y lo que es el Instituto Electoral de Coahuila que cuenta con una urna electrónica de diseño propio. Yo no veo descabellado que pudieran continuarse estas pruebas pilotos en Veracruz el próximo año. Creo que mucho dependerá del resultado que haya este año con Hidalgo y Coahuila para ver cómo vamos avanzando”.“Yo en lo personal estoy a favor del voto electrónico. Las posturas son divididas en general pero yo si veo que ya cada vez más, las autoridades administrativas empiezan a pensar, bueno, si yo hago transacciones bancarias desde mi celular, desde una computadora, hago las compras, por qué no votar. Actualmente solo tenemos la modalidad de voto electrónico cuando es desde el extranjero, pero hasta ahí. Yo creo que sí puede dar pie”.Mabel Aseret Hernández Meneses anota que si bien ninguna tecnología es infalible, también el desarrollo de candados siempre va hacia adelante y si nosotros ya confiamos en este tipo de transacciones en donde va de por medio nuestro patrimonio, mucho más ahora con el voto.Finalmente, la Consejera Electoral hizo un llamado a la responsabilidad cívica, para evitar que sigan los contagios de COVID-19 y se pueda domar a pandemia.“Creo que la población tiene que ser consciente de que no podemos salir de esto si no es unidos. Debemos de preocuparnos del bienestar de las personas que nos rodean tomando las medidas necesarias. El usar cubrebocas, gel, el tomar todas las precauciones de sana distancia tiene que ver con preocuparnos por los demás. Yo espero que podemos ir aplanando la curva, porque finalmente será consecuencia de la cultura cívica que tenemos los mexicanos”, concluyó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund