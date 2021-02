COVID-19 sigue afectando al sector de la construcción

De acuerdo con los datos recién publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante diciembre del año pasado el valor de la producción generado por las empresas constructoras registró una caída del 22.6% con respecto a 2019.



La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) arrojó que aunque en el último mes de 2020 respecto al mes precedente el personal ocupado total presentó un incremento de 0.3%, las horas trabajadas retrocedieron un 1% y las remuneraciones medias se mantuvieron sin variación.



Sin embargo, si se comparan las cifras presentadas con diciembre de 2019, se puede observar que el personal ocupado total descendió en un 19% y las horas trabajadas se redujeron un 18.9%, y solamente hubo un crecimiento del 1.2% en las remuneraciones medias reales.



Cabe señalar que el valor de la producción en la construcción en nuestro país venía presentando ligeros descensos desde el 2015, pero derivado del establecimiento del confinamiento por la llegada de la pandemia de COVID-19 a nuestro país, en abril sufrió un brusco descenso del 19% con respecto al marzo de 2020, en mayo siguió todavía cayendo todavía un 5.2%, para alcanzar su nivel más bajo.



Si se analiza el personal ocupado total en las empresas constructoras por tipo de contratación en diciembre de 2020, “el personal no dependiente de la razón social creció 0.2%, mientras que el personal contratado directamente por la empresa permaneció sin cambio (el número de obreros se incrementó 0.1%, el de los empleados disminuyó 0.7% y el grupo de otros –que incluye a propietarios, familiares y otros trabajadores sin remuneración– presentó una variación de 1 por ciento), a tasa mensual”.



A su vez, en la categoría de los ocupados, las horas trabajadas por el personal no dependiente de la razón social retrocedieron un 5% mensual, mientras que las correspondientes al personal dependiente de la empresa se amplificaron 0.1% a tasa mensual.



Ante el panorama adverso que enfrenta la industria de la construcción, la consultora de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Alessandra Richter, señaló que la paralización de este sector por el COVID-19 se ve reflejado en altos niveles de desempleo.



“El sector construcción en América Latina y el Caribe representa una parte importante del gasto en inversión pública y una fuente significativa de empleos. En promedio, los países latinoamericanos invierten el 28% del gasto total en infraestructura pública de transporte, incluye transporte terrestre, ferroviario, aéreo y otros; y el 19.7% en construcción de viviendas y de servicios comunitarios como redes de suministro público de agua y alumbrado eléctrico. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina y el Caribe, al 2018 el sector construcción empleó directamente al 7.5% de la población económicamente activa”.



“La inversión en construcción tiene un efecto multiplicador en la economía, generando empleo indirecto y dinamiza otras industrias que forman parte de la cadena de producción. Así mismo, este sector emplea una alta proporción de la población no calificada y vulnerable socioeconómicamente que depende de los ingresos diarios, afectando a poblaciones que no cuentan con un “colchón económico” que les permita mantenerse por un tiempo prolongado”.



Además, advirtió que permitir que las empresas de construcción que están realizando obras públicas quiebren, implica altos costos para reanudar las obras y mayores retrasos en su culminación; “esto podría resultar en la incapacidad de los gobiernos en completar las obras a mediano plazo”.