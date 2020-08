COVID-19 tiró hasta un 62% el ingreso de familias: Encuesta

La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto muy negativo en la vida económica de las familias.Alrededor de dos terceras partes de ellas —un 62%—dicen que se redujo mucho su ingreso y más de la mitad asegura que tardarán un año o más en reponerse, así lo revela la encuesta de GEA e ISA, en el estudio “La gobernabilidad en tiempos de la cuarta transformación”.El Grupo de Economistas y Asociados (GEA) e Investigaciones Sociales Aplicadas S.C. (ISA) expone que casi la mitad de los mexicanos (48%) piensa que el manejo de la pandemia en México ha sido peor que en otros países y más de la mitad (54%) desaprueba la manera como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manejado la crisis sanitaria.La mayor parte de la población (61%) no estuvo de acuerdo que el presidente no apoyara a las empresas para que estas conservaran los empleos y tampoco aprueba que continúen la construcción del tren maya y la refinería de Dos Bocas cuando se requieren más recursos para atender la pandemia.La encuesta de GEA e ISA se realizó del 22 al 25 de junio y se tuvo una muestra representativa del universo de personas con acceso a Internet, de 1,494 personas entrevistadas. El margen de error es de 2.5%.En el estudio, la aprobación a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador disminuyó nueve puntos porcentuales con respecto a marzo y la desaprobación aumentó doce: 39% vs 58%.La caída fue causada, en primer lugar, por el impacto negativo que está teniendo la crisis económica en las familias. La pandemia del Covid-19 ha tenido un efecto negativo muy fuerte en la economía de las familias y el manejo hecho por el presidente López Obrador de la pandemia también es más rechazado (56%) que aprobado (44%).Además, la desaprobación de la política de seguridad y corrupción creció y dos terceras partes de los ciudadanos piensa que el país va por el rumbo equivocado, porque la sociedad está profundamente polarizada en torno al gobierno de López Obrador.¿Qué tanto cree usted que esta pandemia ha afectado el ingreso familiar?, dice una de las preguntas de la encuesta. El 62% dice que mucho; el 34% que poco y el 5% que nada.¿Cuánto tiempo cree que le tomará a su familia recuperarse de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19? El 35% dice que algunos meses; el 25% que hasta un año; el 28 por ciento que más tiempo y el 12% que unas semanas.¿Usted cree que el manejo que se ha hecho en México de la pandemia ha sido mejor, igual o peor que el que se ha hecho en la mayoría de los otros países? El 48% contesta que peor; el 21% que igual y el 32% que mejor.¿Usted aprueba o desaprueba la manera cómo el Presidente López Obrador ha respondido ante la pandemia de COVID-19? El 54% desaprueba y el 46% lo aprueba.La mayor parte de la población (61%) no estuvo de acuerdo que el presidente no apoyara a las empresas para que estas conservaran los empleos. El 61% lo desaprobó y el 39% dice que hizo lo correcto.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund