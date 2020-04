Covid-19 y educación

En diversos artículos periodísticos, ensayos en revistas prestigiadas, encuestas de investigación generadas por Instituciones de Educación Superior y reflexiones que giran en las redes sociales, se ha estado haciendo un análisis de la situación educativa y la realidad que puso al descubierto la crisis del Covid-19. De manera abrupta la institución escuela, desde preescolar hasta superior, interrumpió su actividad presencial para pasar, aceleradamente, al recurso comunicativo que brinda la Internet e implementar la educación a distancia. Muchas de las instituciones educativa privadas, en especial de educación superior, previeron lo que se avecinaba y suspendieron clases presenciales para implementar la educación a distancia, mucho antes que el sector educativo público. Un paso que no les resultó difícil, en tanto que en éstas ya existe experiencia pedagógica en su comunidad académica y estudiantil, relacionada con las herramientas tecnológicas y didácticas que facilitan el proceso de aprendizaje en línea y el trabajo colaborativo en torno al estudio de casos o resolución de problemas. Algo que, en el sector educativo público, y hay que decirlo con claridad, apenas existen algunos balbuceos que no se han logrado desarrollar.



Pese a que en otros momentos se ha señalado el rezago histórico del sistema educativo, cuya visión pedagógica convencional no se corresponde con la dinámica de la sociedad del conocimiento, la institución escuela no parece adelantar, realidad que el Covid-19 dejó muy en claro. En el ámbito de la educación pública existen profundas disparidades e inequidad social, desde lo local hasta lo nacional, que facilitan o dificultan la educación a distancia. Diferencias que van, de menos a más, desde quienes poseen recursos tecnológicos y habilidades pedagógicas para su uso y aplicación educativa, hasta quienes no tienen acceso a computadoras o smartphone actualizados con accesibilidad a Internet. Incluso al interior de una institución educativa, las disparidades son patentes entre la posibilidad de acceso a los dispositivos de comunicación y conectividad. Todo ello ha acarreado serios problemas para lograr, de la noche a la mañana, poner en práctica el uso de la educación a distancia como estrategia educacional emergente, aunque ya existente como expresión discursiva en documentos oficiales. No cabe duda de que gobierno federal y los estatales, las instituciones de Educación Superior a través de la asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), así como de manera relevante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), están haciendo esfuerzos supremos para que la dinámica educacional continúe, pese a los enormes baches que enfrenta, como son la carencia de equipos de cómputo en un gran número de hogares, la limitada accesibilidad a la red de Internet en muchos municipios y zonas urbanas, la precariedad de plataformas informáticas y metodologías para ofrecer aulas a distancia, carencia del manejo de instrumentos pedagógicos adecuados para ello, la disfuncionalidad educativa del sistema de televisión abierta que podría ser coadyuvante de la atención a miles de niñas y niños donde no hay acceso a Internet o la falta de experiencia de los profesionales de la educación para mediar el aprendizaje a distancia, pues no se trata de llevar la práctica presencial del aula al espacio de la pantalla de manera tradicional, sino que ésta requiere de otro tipo de estrategia para promover el aprendizaje, no ya de contenidos predeterminados, sino de problemas relacionales.



Otros problemas devienen del interior mismo de los hogares, no sólo por no contar con computadora y conexión a Internet, sino, sobre todo, por la vulnerabilidad económica y cultural para acompañar el aprendizaje de las hijas y de los hijos en contexto de encierro no experimentado. La costumbre de estar sujetos a la instrucción no ha permitido el desarrollo de la autonomía para el estudio, lo cual se ve claramente reflejado en el momento actual. A lo que se suma la carencia de espacios con relativa privacidad al interior del hogar para facilitar la concentración que requiere el estudio, sumado al aumento de la violencia intrafamiliar que bloquea el ánimo para alentar las actividades de aprendizaje. Por otra parte, está el estrés del personal docente que se vio empujado a dar un salto de la enseñanza áulica a la enseñanza virtual, sin poseer las herramientas pedagógicas, metodológicas y técnicas requeridas para esta tarea. Aparte de que no están exentos de las tensiones del hogar desde el cual tienen que mantener activos cognitivamente al alumnado y lograr procesos de aprendizaje óptimos bajo la nueva dinámica.



Estamos, sin duda alguna, ante una situación atípica en nuestra experiencia histórica. Se ha actuado con decisión para evitar la pérdida del ciclo escolar en curso. Y sólo cuando se empiece a retornar al espacio presencial del aula, se podrá valorar cuáles acciones resultaron funcionales y cuáles, de plano, no tuvieron impacto alguno o fueron contraproducentes. Un ejercicio de autocrítica valorativa puede permitir reorientar y reorganizar el hacer educativo en muchos sentidos; pero, sobre todo, para superar la precarización educativa existente. En tanto situación atípica, la escuela publica debe flexibilizar el hacer escolar y no aferrarnos a la idea de la reposición de contenidos de acuerdo con la planeación original, del pase de lista irrestricto, de las tareas tradicionales que no relacionan la experiencia de vida transcurrida en el distanciamiento social, de los exámenes estandarizados, de la nota acumulativa de puntos; en fin, de esa práctica funcional en el aula, disfuncional en el espacio virtual. Si algo se debe atender, es atenuar los sentimientos de miedo, duda, angustia para priorizar la salud social del conjunto y mental de los educandos. Es momento de llevar a la práctica el discurso plasmado en los objetivos de planes y programas mediante el ejercicio real de la comunicación, del cultivo de la habilidad socioemocional, poner cuidado a la intersubjetividad como elemento relacional del proceso de aprendizaje, de la solidaridad y la tolerancia, del hacer colectivo con participación grupal, del reconocimiento del otro como legitimo otro en la inclusión, de la práctica de los derechos humanos, del cambio cultural para la equidad de género, del paso firme hacia la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente en equilibrio con la naturaleza. Pero, sobre todo, es momento para alentar el aprendizaje autónomo, la curiosidad, la creatividad y la reflexión relacional bajo la óptica de un nuevo humanismo sustentado en la libertad, en tanto capacidad de actuar en el respeto de los límites con responsabilidad para cambiar el futuro, ya que el pasado y el presente ya no se pueden cambiar.