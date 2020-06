COVID-19 y violencia afectan a transportistas en Veracruz, reporta ANTAC

Además de los problemas para trabajar que les ha generado a los transportistas la pandemia del COVID-19, está también el de la inseguridad, pues hasta por pararse a comer en las llamadas cachimbas (comederos) corren riesgo y pueden resultar heridos o muertos, indicó David Estévez Gamboa, dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).



Recordó que por la contingencia sanitaria han tenido complicaciones porque hay lugares donde no les permiten ingresar o les hacen altos cobros por el uso del sanitario, para bañarse o lavar su ropa, pero también está el problema de la inseguridad.



Mencionó que hace unos 15 días un transportista resultó muerto luego de que delincuentes llegarán a rafaguear una cachimba en donde paró a comer en la carretera Querétaro-San Luis Potosí.



Estévez Gamboa indicó que lamentablemente es muy difícil ya el dedicarse al transporte de carga.



Consideró que a nivel nacional tienen esas problemáticas, pero Veracruz no se queda atrás en esto, por lo que es necesario que se refuerce a la Policía Estatal, que los elementos tengan mejor equipamiento, mayor capacitación y que haya mayor presencia policial en tramos carreteros que son de mayor incidencia delictiva.



Consideró que esto es urgente para dar garantía no sólo a las cargas que se transportan de un lugar a otro sino a los propios transportistas, cuya labor es muy importante para que no haya desabasto de productos en el territorio nacional.