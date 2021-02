COVID abunda en ciudades, pero llevarán primero vacunas a zonas rurales

De acuerdo con el Informe de Hallazgos relacionados con la pandemia al día 31 de enero de 2021, presentado el día de ayer miércoles por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México, 9 de cada 10 casos activos de COVID-19 se presentan en Zonas Metropolitanas.



En particular, la Zona Metropolitana del Valle de México concentra el 47.4 por ciento de todos los casos activos, seguido por las zonas metropolitanas de Monterrey, Querétaro y Guadalajara.



Sin embargo, a pesar de que el 90 por ciento de los casos de COVID se presentan en zonas metropolitanas, la Estrategia Nacional de Vacunación prevé comenzar la inoculación en las zonas rurales.



Ante el desabasto de vacunas, que no han sido suficientes para al menos inmunizar a los 750 mil miembros del personal sanitario de primera línea, se esperaría que, una vez concluida la vacunación de personal de salud, el Gobierno Federal priorizara la vacunación en zonas metropolitanas del grupo poblacional con mayor riesgo de muerte, siendo los adultos mayores de 60 años.



No obstante, el Gobierno Federal dará prioridad a aquellas zonas en donde se presenta sólo 1 de cada 10 contagios activos de COVID-19.



Comenzar a vacunar en aquellas zonas en donde existen menos contagios no ha sido la única decisión cuestionable por parte de las autoridades sanitarias, pues aun cuando no se ha podido concluir la inmunización del personal de salud, como parte del Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Federal, ya han sido vacunados contra el COVID-19 maestros de Campeche que no se encuentran dando clases, así como los llamados Servidores de la Nación, quienes son operadores de los programas sociales del Gobierno Federal, que no atienden ni realizan labores en los centros de atención médica.



De acuerdo con Our Wold in Data, de la Universidad de Oxford, al día de hoy, México solo ha logrado vacunar al 0.5 por ciento de la población del país.