COVID golpea a lucha libre en Coatepec; espectáculos siguen cancelados

Debido al alza de contagios de COVID-19, el espectáculo de lucha libre será otro de los sectores que tendrá que esperar, indicó el representante de Ursus Promotora y Lucha Libre Coatepec, Erick Alcántara.



“No hay más que esperarnos a que esto mejore, esta actividad seguirá detenida por un tiempo más”, acotó.



Entrevistado, dijo que este gremio tendrá que esperar a que la situación mejore, pues tampoco se quiere caer en la irresponsabilidad de efectuar este tipo de eventos y aglomerar a personas.



“Estos eventos no están permitidos y tampoco hemos buscado hacerlos para no caer en una irresponsabilidad”, detalló.



Asimismo, refirió que los luchadores ya tienen la necesidad de regresar a los cuadriláteros y aunque ya hace unas semanas se realizó una lucha en el municipio de Xico, en Coatepec la empresa no quiere arriesgar ni a estos deportistas ni a la población.



“En Xico hicieron un evento, hubo mucha gente, pero ahorita ya se suspendió otra vez el tema, ya hay un poco menos de miedo, así lo percibo, están practicando deporte, están cuidándose por lo mismo de la pandemia y ya tienen ganas de regresar, pero nosotros vamos a esperar a que esto mejore”, expuso.