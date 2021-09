COVID ha dejado huérfanos a 145 menores de Veracruz

En el Estado de Veracruz, 145 menores de edad han quedado huérfanos de padre o madre por causa de COVID-19, aunque 143 fueron entregados a familiares de los pequeños y sólo dos pasaron a resguardo del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz.



Así lo informó el subdirector de Adopciones, Victor Antonio Jiménez, quien indicó que estos dos niños no pudieron entregarse a su "familia extensa" porque no fueron aptos.



"Los niños que quedaron en orfandad tenemos el dato de dos que están con nosotros, que llegaron de Orizaba y Playa Vicente y se está trabajando en su expediente para que pueda ser liberado su proceso de adopción. No pudieron entregarse a su familia extensa porque no fueron aptos", puntualizó.



Y es que dijo que antes de proceder a ello, se investigan a los familiares para ver si se los pueden dar; y acotó que cuando son entregados se les apoya con el trámite de las becas "Benito Juárez" de la Federación.



"Ya se mandaron las 145 solicitudes para estos niños, que fueron puestos en familia extensa, sólo dos han ingresado con nosotros, son 145 que falleció mamá o papá", reiteró el funcionario al señalar que hay otros tres menores a los que todavía están buscando sus seres queridos para entregárselos o posteriormente los pondrían en adopción".



"El tema de pandemia ha retrasado muchos procesos. Ha habido muchas situaciones de violencia, lo cual retrasa también un poquito cuando presentas una denuncia o una solicitud y no están rápidas las respuestas. Hemos tenido mesas de trabajo con las autoridades a las que corresponde la liberación de los menores. Espero que no -tarde- más de dos meses", mencionó.



Antonio Jiménez dijo que el DIF Estatal se coordina con la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CNBV) para buscar a los familiares de algunos menores que están bajo su resguardo.



Por ello, expresó que en tanto no se tenga bien definida su situación jurídica, quedan a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz.



"Lo primero que hacemos es restituirles sus derechos, es la búsqueda de sus familiares, ellos tienen derecho a vivir en familia y si no se encuentra un familiar apto con el que puedan estar los menores, se pide el apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a los jueces para que los puedan liberar para adopción", indicó.