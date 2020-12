COVID no es “ciencia ficción” ni “teoría conspiradora”, afirma párroco de Tuxpan

El primer semestre de 2021 podría ser muy difícil en el panorama sanitario, señaló el párroco Florentino Lucas Valdez, encargado de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.



El presbítero refirió que lo anterior es resultado de la forma irresponsable de quienes no acatan medidas sanitarias e insisten en suponer que el coronavirus es “ciencia ficción o teoría conspiradora”.



“Cada uno de nosotros ha vivido muchas experiencias, emociones y penas, así como pérdidas de todo tipo y frustraciones. La pandemia, de forma drástica y dramática, nos ha cambiado la vida. Sin embargo, el paso del tiempo no lo podemos borrar, ha dejado ya su huella en nosotros, nos guste o no”, enfatizó.



Añadió que existe una “desafortunada combinación entre el desprecio individual por la pandemia y el discurso malintencionado de los responsables sanitarios, vislumbrando un panorama en el que podríamos enfrentar otros seis meses de duros contagios y defunciones, por más que nos digan lo contrario y a pesar de que la vacuna ya se distribuye, pero no basta”, recalcó.