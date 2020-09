COVID también afecta la atención a otras enfermedades, lamenta médico

"Todos los días hay víctimas del COVID-19 sin tener Coronavirus, esa es una de las terribles realidades que estamos viviendo, pues a muchos de los pacientes con diversas enfermedades que requieren ser trasladados a hospitales se les niega ese servicio por el temor al contagio de un virus que ellos no tienen", expresó un médico del Sector Salud.



En entrevista, el galeno que prefirió omitir su nombre dijo que la realidad es cruel para diversos enfermos de otros padecimientos.



"Recientemente llegó a mi consultorio uno de mis pacientes ya conocido, venía en su silla de ruedas, traído por una persona de su familia. El cuadro que presentaba era de diarrea desde hace dos semanas, no tenía fiebre ni tos, tampoco dificultad respiratoria. El hombre apenas si podía sostener la cabeza, visiblemente pálido, con datos de deshidratación".



El médico recordó que este varón de tan sólo 43 años ha lidiado contra la diabetes mellitus; ha sufrido los estragos de la enfermedad que progresivamente lo ha apagado. Dijo que su cuerpo ya muestra la pérdida parcial de su pie, alteraciones en su caminar y dependencia de esa silla que lo tiene atado, sin poder laborar y afectado económicamente.



Ante ese cuadro y ver que estaba descompensado y con signos vitales alterados, se decidió enviarlo a un hospital, sin embargo, se batalló para lograr que alguna dependencia pudiera trasladarlo, después de mucho insistir una de éstas dijo sí.



Así, pasó una hora y al final se le notificó al médico que no se haría la maniobra porque “en este tiempo todo es COVID-19”.



“Después de varios intentos con las diferentes dependencias, el paciente vuelve a quedar a la deriva, consolado por las caricias de su familiar que trató de dar un alivio a tanto infortunio. A pesar de que los diferentes lineamientos de atención primaria dictan que pacientes graves deben ser trasladados, no se cuenta con la voluntad humana, hay miedo: el miedo al COVID y a la precaria situación de las instituciones".



Al final, lo que tuvo que hacer el familiar del paciente, explicó el médico, fue parar un taxi y llevarlo así al hospital, pues ya no había otra opción y la salud del hombre iba cada segundo mermando.



Ante tal situación, relató el experto en salud que sintió una gran frustración, indignación e impotencia, "con deseos de arrebatar las llaves de la ambulancia y llevarlos yo mismo. Estamos al frente, somos los que damos la cara y explicaciones, los que nos exponemos al contagio, los que tratamos de solucionar, en lo que podemos los pesares que aquejan a nuestros pacientes; no somos héroes, tampoco somos guerreros".



El entrevistado dijo que el slogan de que los médicos son héroes, es simple demagogia, pues los trabajadores de la salud se enfrentan ante la peor situación epidemiológica de la época.



"Batallando contra el COVID, mientras las autoridades sanitarias hacen lo posible por bajar una ola que no golpeé la figura del poder, que modificó el sistema de salud, ahora más preocupado por acomodar a los recomendados; una representación sindical escondida para no ser señalada de atacar al ejecutivo y perder privilegios; cuotas sindicales, esperando el momento electoral".