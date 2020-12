COVID va a la baja en municipios, descuidar medidas sería peligroso: Epidemiólogo

Los datos estadísticos presentados por el Gobierno Federal desde que la pandemia de COVID-19 comenzó en Veracruz el pasado mes de marzo dan cuenta que, a lo largo 8 meses, se han registrado acmés o picos de contagios en diferentes momentos entre las ciudades más pobladas.Desde este lunes 7 de diciembre y hasta el próximo día 20, comienza a funcionar el semáforo verde, o de riesgo de transmisión del virus bajo, lo que demuestra que los casos positivos han ido a la baja en la mayoría de los municipios durante las últimas semanas.Respecto a la información presentada por la Secretaría de Salud estatal, con corte al domingo 6 de diciembre, el municipio de Veracruz destaca como el que tiene más casos acumulados de enfermos con COVID-19, con 8 mil 768 transmisiones confirmadas.Al puerto jarocho le sigue Xalapa, con 2 mil 624 casos positivos; Orizaba, con 2 mil 421; Coatzacoalcos, con 2 mil 386; Córdoba con 2 mil 243 y Poza Rica, con 2 mil 222.Estas cifras representan un ligero desfase respecto a las estadísticas del Gobierno Federal. Según las autoridades sanitarias, se trata de una situación normal que se explica con el proceso notificación de las entidades al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.Respecto al semáforo verde para Veracruz, el especialista en Epidemiología Aplicada y académico de la Universidad Veracruzana (UV), Mauricio Fidel Mendoza González, señaló que la mayoría de los ciudadanos tomaron con escepticismo el anuncio del cambio de color amarillo, o riesgo medio, al color verde, de riesgo bajo.Mendoza González advierte que podría ser contraproducente en la lucha contra el SARS-CoV2 relajar las medidas sanitarias por parte de la población, sobre todo ante el bajo número de pruebas aplicadas por la Secretaría de Salud que con corte al domingo suman 78 mil 938, las cuales no superan el 1 por ciento de la población.“Si nosotros vemos la cantidad que tienen en la gran base de datos, de información, que no pasan de los 80 mil (pacientes analizados), no representan ni el 1 por ciento de la población del Estado”, explicó el también maestro en Investigación Clínica.Mendoza González recordó que Veracruz tiene 8.4 millones de habitantes, 212 municipios y una extensión territorial compleja y heterogénea.En cuanto al recuento de casos registrado por la Secretaría de Salud federal para el municipio de Veracruz, el acmé o pico de contagios se dio el 6 de julio con 95 trasmisiones en un día. Resaltan los días 20 y 27 de julio, con 91 y 90 contagios confirmados.También hubo repuntes de casos positivos el 15 y 22 de junio con 81 y 83 casos, respectivamente, así como el 3 de agosto, con 84.Desde entonces, los casos positivos fueron disminuyendo paulatinamente para registrar un incremento el 21 de septiembre con 71 casos positivos, cayendo significativamente la transmisión a menos de 30 durante el septiembre y a menos de 20 contagios en noviembre.Para finales de noviembre, por día se han registrado desde un contagio cada 24 horas hasta 7, según las estadísticas oficiales.La capital veracruzana vivió su acmé o punto extremo de casos positivos el 13 y 16 de julio con 48 y 50, respectivamente. A finales de junio y principios de julio, reportó 40 casos nuevos en promedio y a finales de este mes, el día 28 de junio, alcanzó los 44.Desde entonces las cifras no han superado los 35 nuevos contagios cada 24 horas, con pequeños picos el 4 de agosto (33), el 10 de agosto (34), el 2 de septiembre (33).Sin embargo, el pasado 2 de septiembre Xalapa pasó a ser el segundo municipio con más casos acumulados de COVID-19.El descenso de transmisiones fue paulatino y constante durante septiembre y ya en octubre, los casos diarios se mantuvieron por debajo de los 20. Para noviembre las transmisiones del virus no superaron los diez contagios confirmados al día.Orizaba, la “ciudad de las aguas alegres”, también vivió su pico en julio. El día 14 de julio, las autoridades sanitarias informaron 57 nuevos contagios; el 21 de julio (44), el 22 de julio (45) y el 24 de julio (48).En agosto, la mayoría de los días se registraron menos de 35 casos positivos diarios, con excepción del 3 de agosto con 44 nuevas transmisiones.Para septiembre, el número fue descendiendo consecutivamente hasta registrar menos de 30 casos nuevos al día, lo mismo en octubre, cuando los casos positivos confirmados no superaron los 25 y durante noviembre se mantuvieron por debajo de los 15.El pasado 30 de octubre este municipio superó a Coatzacoalcos, ocupando el tercer lugar en cuanto a casos confirmados del virus.Este municipio ha tenido dos picos en la pandemia en mayo y julio, aunque no en las mismas proporciones que el puerto de Veracruz o Xalapa.El 20 de mayo, las autoridades sanitarias informaron 37 casos nuevos, disminuyendo a menos de 20 diarios el resto de ese mes y durante las primeras tres semanas de junio, ya que el día 30 se reportaron 30 nuevas transmisiones.Para julio, los casos diarios no superaron los 30, sólo el 14 y 22 de julio se produjeron 32, respectivamente, para volver a caer a menos de 20 durante ese mes y agosto. Para septiembre y octubre mermaron a menos de 15 y para noviembre a menos de diez.Para el 2 de septiembre, el municipio pasó del segundo al tercer lugar en casos acumulados de COVID-19 y el 30 de octubre, la cuarta posición en la entidad.En la “ciudad de los 30 caballeros”, la transmisión del SARS-CoV2 fue constante a finales de junio y durante casi todo julio, siendo los días 22 y 29 de junio cuando se registró el pico de casos positivos con 50.Para el 2 de julio, los contagios nuevos fueron 48 y para el 8 de julio 43. En agosto disminuyó la transmisión y los casos promediaron a menos de 20 al día.En septiembre, las transmisiones fueron inferiores a los 15 casos confirmados al día y a principios de octubre subieron levemente pero sin superar los 20. Las cifras cayeron el resto del mes y en noviembre, no superaron la decena al día, con excepción de 2 días.Al norte de la entidad, Poza Rica es el municipio que ha tenido una transmisión más constante según la información estadística, aunque durante los ocho meses de pandemia, nunca ha sobrepasado los 40 casos diarios.El día con más casos confirmados fue el 27 de julio con 36 y previamente, el 20 de julio con 30 contagios confirmados por la Secretaría de Salud federal.En agosto, los contagios no superaron los 20 casos y en septiembre sólo el día 21 tuvo 24 nuevas transmisiones. En octubre se situaron en menos de 15 transmisiones diarias y en noviembre en menos de 20, con excepción del día 19, con 23 nuevos contagios.Mendoza González enfatizó en que no se genere una falsa idea de que la dispersión del COVID-19 se ha detenido, cuando lo cierto es que éste sigue circulando.Estimó que la transmisión del SARS-CoV2 pudiera repuntar durante diciembre por dos motivos: el primero, las vacaciones de invierno y el segundo, que los trabajadores reciben prestaciones como el aguinaldo y tienen dinero para salir y gastar, lo que pudiera “ser una bomba y no queremos una triste Navidad”.El epidemiólogo insistió en la necesidad de que la información oficial que se brinde a la población sea completa, clara y concisa, toda vez que hasta el momento en su opinión ha sido “vaga” y “mínima”.