COVID y suspensión de labores en juzgados quebraron despachos, en Orizaba

Abogados dieron a conocer que, tras la pandemia y el tiempo que estuvieron cerrados los juzgados de Orizaba, a la fecha ya han cerrado algunos despachos jurídicos en Orizaba.



Los litigantes destacaron que es muy complicado poder llevar en la actualidad un caso, toda vez que para poder checar el expediente solamente les otorgan 20 minutos.



"Hay que sacar una cita en internet, pero ya no tenemos derecho a pedir otra cita en algún otro juzgado, solamente se nos otorga una cita diaria".



En ese sentido dijeron que en próximas fechas es probable se sigan cerrando despachos jurídicos por esta situación, pues durante meses no pudieron cobrar sus servicios a los clientes porque no avanzaban los asuntos, debido al cierre de los juzgados.



"Por ello es que hacemos un llamado a la presidenta del Poder Judicial para que se termine ese esquema de los 20 minutos y se trabaje de manera más fluida en los juzgados, sí se puede hacer si todos cuidamos nuestras medidas para prevenir el COVID-19".



Explicaron los litigantes que sin duda alguna esta situación ha golpeado la economía, lo cual no ha sucedido con los trabajadores del Poder Judicial, pues ellos todo el tiempo a pesar del cierre de las oficinas siguieron cobrando su salario y tomando sus vacaciones".



Aceptaron que este año será muy complicado para el sector de los abogados, por lo cual hicieron un llamado a las autoridades pertinentes para que se les apoye con un trabajo más continuo de parte de los trabajadores.