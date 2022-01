COVID ya provoca cancelaciones, reportan hoteles de Veracruz

Ante el incremento de contagios de COVID-19, ya se están registrando cancelaciones en reservaciones de cuartos de hotel para el mes de febrero, lamentó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia.Para el sector, el primer bimestre del año es de baja ocupación, con la nueva ola de casos, se prevé que febrero sea un mes crítico porque si había ánimo de viajar, de manera preventiva prefieren no hacerlo.“Sobre todo el mes de febrero sí nos tiene algo preocupados porque se está viendo poco movimiento, con muy pocas reservaciones, ya los clientes estaban volviendo a reservar, cosa que dejó de pasar en el lapso de dos años. En ese momento estábamos viendo para enero cierto movimiento pero estamos viendo un febrero bastante crítico”.Aunque es un panorama económico difícil, se descarta el cierre temporal de establecimientos o despido de personal.Si bien fue una medida que se tomó a inicios del confinamiento por la pandemia, no está considerado llegar a estas medidas extremas.“No se contemplan recortes laborales y los empleos que hayan sido temporales durante la temporada alta serán los únicos que tal vez no se mantengan pero la plantilla con la que contamos va a continuar, no se contemplan cierres temporales, nada de lo que se tuvo que hacer a principios de hace dos años, del 2020, no se está contemplando eso para nada”, finalizó.