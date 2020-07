Crea controversia reactivación de venta y consumo de cerveza en Orizaba

Una controversia pública en redes sociales se vive al reactivarse en municipios de la región del Valle de Orizaba la venta y consumo de cerveza en comercios, depósitos y establecimientos, pues mientras la industria cervecera lo ve con agrado por la reactivación económica, otros lo critican al considerar que no ayuda al cumplimiento de las estrategias preventivas contra el COVID-19.



De acuerdo con gerentes de cadenas de tiendas de conveniencia, vinaterías y depósitos, desde hace 15 días que se retomó la venta de cerveza, las ventas son favorables y van en aumento, pues existe un consumidor importante que se quedó sin servicio durante los últimos tres meses de la pandemia.



Aunado a lo anterior, la ola de calor que se registra en toda la entidad veracruzana incrementó el consumo de bebidas, incluida la cerveza, que a este día se coloca en el segundo lugar en preferencia, sólo después de las bebidas endulzadas en presentación de refrescos y jugos de diversas marcas.



Señala una fuente allegada a la cadena comercial 7/24, que las declaraciones del subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, no causaron ninguna afectación a las ventas, tras considerar a los refrescos como un veneno embotellado.



No obstante, la crítica prevalece debido al incremento de bebidas alcohólicas y la apertura de bares, cantinas y establecimientos con venta de alcohol que registraron en la primera semana una importante demanda, sobrepasando en muchos casos los lineamientos de sana distancia.



En redes sociales y páginas oficiales de los Ayuntamientos de Orizaba, Ixtaczoquitlán y Río Blanco, la queja y preocupación es por la apertura de bares y cantinas y la venta de cerveza, que a juicio de algunos genera una convivencia que rompe los protocolos de sana distancia, uso de cubrebocas y de gel antibacterial.



Por todo ello, responsabilizan al sector de jóvenes de ser un factor importante para el incremento de los casos de COVID-19 y a las autoridades por permitir la operatividad en tiempos en que los casos de dicha enfermedad van al alza.