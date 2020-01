Creación de Museo, distractor ante crisis del sector cafetalero: Consejo Regional del Café

El presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, criticó que luego de dos protestas pacíficas que los productores del aromático han realizado en la capital, para exigir solución a la caída en los precios del café, así como para denunciar la falta de pagos del Programa de Bienestar, el Gobierno del Estado sólo ha aplicado “distractores” y está dividiendo a los cafetaleros.



Dijo que lo que han solicitado es una mesa de diálogo para hacer sus planteamientos; sin embargo, aseguró que no los han escuchado y en respuesta, autoridades estatales han prometido a productores de café de Ixhuatlán del Café la creación de un Museo, acción que consideran como un “distractor”, pues no resolvería en nada la crisis del sector.



“No se nos ha escuchado, se atacó más fuerte por parte de personal de la Secretaría del Bienestar a las organizaciones. Esto se llevó al ámbito nacional y las demás organizaciones nacionales tenemos que sumarnos, volvimos a salir a otra conferencia como un segundo llamado para ver qué posibilidades habría de que nos reciban y entonces pasa que van a hacer una reunión en Ixhuatlán del Café y les prometen que para resolver la situación de los precios de café, les van a crear un museo, ¿de qué se trata? Eso no es una solución, es un distractor, están aplicando distractores y están dividiendo a la gente para que no apoyen”, aseveró.



Por ello, anunció que este martes estarán manteniendo una reunión con otras agrupaciones nacionales para tomar otras medidas, entre ellas la toma de calles, “se van a sumar comisiones de otros Estados, será fuerte la presión”, detalló.



Asimismo, adelantó que el próximo 27 de enero ofrecerán una tercera rueda de prensa y protesta en Plaza Lerdo.