Crece Comité Ciudadano para vigilar a autoridades de Coatepec

Un grupo de ciudadanos coatepecanos ya se sumó al Comité Ciudadano Municipal, el cual pretende darle seguimiento a las acciones y obras del próximo Gobierno Municipal, así como vigilar la aplicación de los recursos y la transparencia.Al respecto, el integrante de dicho Comité, Humberto Flores Huerta, indicó que ya varios profesionistas se agregaron al proyecto, al cual se le quiere dar legalidad."Tenemos el derecho de hacerlo, la Contraloría da atribuciones para que se creen comités ciudadanos, no queremos apegarnos a ninguna norma estatal, queremos ser independientes, pues cada dependencia tiene sus estatus y queremos ser autónomos", detalló.Dejó en claro que no se trata de un comité "golpeador ni político", sino administrativo y vigilante, que pueda exigir a las autoridades, dar seguimiento a las obras públicas y estar al pendiente del comportamiento de los servidores públicos."Hemos platicado con profesionistas que se han sumado, gente que conoce de obra pública, transparencia, administración y planeación".Adelantó que solicitarán estar presentes en la entrega-recepción y de manera posterior advirtió que estarán atentos de la asignación del presupuesto para Coatepec."Vamos a checar la entrega-recepción, para empezar y posteriormente en el tema del presupuesto, no vamos a ser un comité golpeador, sino administrativo, vigilar no como policías sino de evaluación y seguimiento, ver las peticiones de la ciudadanía", finalizó.