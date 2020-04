Crece conflicto por casas abandonadas del fraccionamiento Villas, en Río Blanco

A través de lonas, habitantes del fraccionamiento Villas de Río Blanco advirtieron que no permitirán el mal uso de los espacios del lugar y las personas que incurran en faltas serán remitidas a la autoridad.



Los vecinos explicaron que las viviendas se comenzaron a comercializar en el 2011 pero sólo se lograron vender unas 24 de la calle Júpiter y un número similar de la Urano, ya que la empresa EMSA se declaró en quiebra y fue embargada.



Mencionaron que en total eran 167 lotes, de los cuales había otras 50 viviendas ya terminadas y algunas más en obras negras y lotes sin edificar.



Agregaron que durante la administración de Ángeles Martínez, comenzaron a tener problemas porque a las viviendas se metían “maleantes e indigentes”, por lo que la entonces Alcaldesa les recomendó invitar a vivir ahí a familiares, en el entendido de que cuando se solucionara el litigio de la empresa y el legítimo dueño reclamara las viviendas, las entregaran.



Comentaron que así hicieron y no había más problemas pero el año pasado llegó un señor a las casas en obra negra y a través de redes sociales comenzó a venderlas y a lotificar, lo cual realmente no es asunto de ellos pues en su momento el legítimo dueño tendrá que ver esa situación pero han visto que están delimitando las áreas verdes y deportivas y esos sí les molestó.



Indicaron que además de las áreas verdes y canchas, hay un espacio de terreno que fue donado al Ayuntamiento para hacer ahí una escuela, por lo que como vecinos están unidos y no permitirán que haya una afectación en las zonas que son de todos, de ahí que hayan advertido a través de lonas que no permitirán esa afectación.