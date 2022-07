Crece demanda en Torre pediátrica de Veracruz, para niños con cáncer

El abasto de medicamentos para los tratamientos de quimioterapias no ha fallado en la Torre Pediátrica de Veracruz, señaló la presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, Susana Lara García.Sin embargo, resaltó que insumos básicos como paracetamol y equipo para la atención de los menores no ha sido suficiente y AMANC ha tenido que apoyar con su compra, lo cual representa alrededor de 3 mil pesos mensuales.“Algunas agujas que es lo que les hace falta, a veces el Tempra y Paracetamol que se ponen para las temperaturas. Las quimioterapias están en orden, los niños ya se vacunaron para el COVID, a partir de los 5 años y se está pidiendo a las familias que vayan para no interferir las quimioterapias”.Precisó que el número de pacientes que llegan a ser atendidos al Hospital Infantil y que piden ayuda de la asociación cada vez son más, en los últimos meses han ingresado en promedio 4 personas por mes.Consideró que debido al incremento de menores que recurren a este nosocomio de varias partes del estado y del país es que no han sido suficientes estos insumos básicos, pero hay el compromiso de las autoridades de presupuestarlo para el siguiente año.“El medicamento sí ha bajado, pero hemos hablado de 3 mil a 4 mil pesos al mes de esos insumos ligeros. Este año ingresamos a 15 niños, están ingresando entre 3 y 4 por mes. La leucemia es el problema más grande y los linfomas, tenemos niños que vienen con tumores sólidos por lo que ya hay más oncólogos en el hospital”.De AMANC se tienen 65 casos activos y 70 en vigilancia, en este año se han registrado 3 menores fallecidos. Muchos de ellos llegaron tarde a los tratamientos debido a los dos años de pandemia.“Tuvimos 3 fallecimientos, es un recuento muy grande que traemos de la pandemia para acá, ya son muchos niños y es una cifra que a todos nos afecta porque los niños no llegaron en tiempo y forma a tomar sus tratamientos; por la pandemia se quedaron en sus casas, muchos no pudieron salir de sus comunidades, sobre todos los de Oaxaca, de este año tenemos estos 3 niños”, finalizó.