Crece entre xalapeños preocupación por pandemia de COVID-19

Según un estudio de opinión realizado por el Observatorio Poder y Política, que dirige el sociólogo Alejandro Ortega, la preocupación por el riesgo de contagio se ha incrementado entre los xalapeños, quienes dicen saber de conocidos que se han contagiado o que han fallecido por COVID19.A diferencia de hace dos meses, la preocupación de enfermarse ha aumentado, pasando de un 52 por ciento a casi un 80 por ciento, en tanto un 67 por ciento ve con desánimo que la pandemia se extienda por el resto del año.El Observatorio Poder y Política participa en un esfuerzo de organizaciones sociales y académicas para lograr la radiografía nacional y regional sobre el sentir social y la adaptación a las medidas que impactan la vida cotidiana debido a la pandemia.El reporte preliminar expone que, a cinco meses del primer caso de Coronavirus en México, hoy nuestro país se encuentra entre las naciones que registran el mayor número de muertes atribuidas al COVID19. Ha sido una escalada sostenida, progresiva, sin visos de que se haya logrado algún tipo de contención derivada de la estrategia implementada por el gobierno federal.El 27 de febrero se confirmó el primer caso de coronavirus en México. En los 155 días transcurridos al primero de agosto la cifra de fallecimientos en México es de 47 mil 472 personas; un promedio de 306 fallecidos diariamente o de 13 fallecidos cada hora. Si las cifras duelen, conocer los casos de cerca son causa de tristeza y de mucho miedo.Según sondeos nacionales y locales, la percepción de la pandemia como un peligro de muerte ha ido creciendo notablemente. El 86 por ciento de los mexicanos acepta que el coronavirus es una realidad, en tanto que un 14 por ciento no cree que exista o no sabe que opinar. En un par de meses quienes admiten los riesgos de contagiarse, se han incrementado en más de un 40 por ciento, en tanto que los incrédulos se redujeron en un 28 por ciento.El incremento de quienes aceptan la existencia del Coronavirus se debe fundamentalmente al conocimiento de casos cercanos o conocidos que se han contagiado o que han fallecido. Llama la atención que, entre los motivos de credibilidad ciudadana, las acciones informativas y las medidas de contención del gobierno están a la baja.En Xalapa, el primer deceso oficial por contagio de Coronavirus ocurrió el 5 de mayo; el último caso se registró el 30 de julio. En los 86 días transcurridos han muerto 154 personas (97 por ciento de ellos fallecieron hospitalizados) Desde el primer fallecido a la fecha se tiene un promedio diario 1.8 defunciones. Los casos más críticos han sido el 25 de junio y el 28 de julio con siete fallecimientos, respectivamente. (Fuente: coronavirus.gob.mx/datos/)En Xalapa, el 52 por ciento considera que los casos de COVID19 aumentan y que habrá más contagios. Existe una alta percepción de que los hospitales en esta ciudad se encuentran saturados. Solo el 20 por ciento asegura que la pandemia va disminuyendo.La credibilidad respecto al reporte de cifras diarias del gobierno ha caído. 58 por ciento de los entrevistados considera que la información no es suficiente. El 30 por ciento se entera por las noticias del reporte nacional y sólo 10 por ciento sabe del reporte del gobierno estatal.Respecto a temas de gobierno, destaca la preocupación sobre el tema educativo, principalmente el regreso a clases; la asignación de escuelas para secundaria y preparatoria, el temor por las clases presenciales y el rechazo de clases a distancia de manera indefinida, por no tener al alcance los equipos y las conexiones de internet necesarias.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund