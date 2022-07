Crece inconformidad por escasez de agua en Nogales

Las inconformidades por la escasez de agua potable en el municipio de Nogales, principal productor del líquido, continúan, así como también por las calles sin reparar que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz mantiene abiertas desde hace más de siete meses.Vecinos de la colonia Centro, Anáhuac, El Águila y 7 de Enero, se quejan de la baja presión del agua, los tandeos y la escasez del servicio o que ha traído como consecuencia la escasez del servicio en viviendas donde no se cuenta con una cisterna.Eloísa Domínguez Gutiérrez, ama de casa de la colonia Centro, junto con Mariana Villa y Carolina Gutiérrez, señalaron que el servicio de la CAEV es deficiente y en la oficina operadora del agua no dan respuesta a las demandas.El cobro del servicio se paga por mes o por año de manera anticipada, y a pesar de que son muchas las familias que cumplen con esta disposición, no todas reciben agua.Además de lo anterior, vecinos de la colonia Centro denunciaron que a más de ocho meses de haber abierto calles en algunas colonias, la dependencia no las ha cerrado, bajo el argumento de que no consiguen piezas de algunas tuberías.Hicieron un llamado a las autoridades estatales a solucionar la problemática, pues no es posible que colonias del municipio carezcan del servicio cuando de antemano Nogales ofrece agua potable a siete municipios de la zona centro del Estado.