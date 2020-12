Crece temor de taxistas de Coatzacoalcos por recientes crímenes contra ruleteros

Taxistas de Coatzacoalcos reconocieron tener miedo ante los recientes hechos violentos que se han registrado en la ciudad, donde varios trabajadores del volante han sido ejecutados a manos de grupos delictivos.



Asimismo, expusieron que se encomiendan a Dios para que no les toque dar servicio a “personas negativas” durante su jornada laboral y puedan regresar con bien a sus hogares.



“Pues sí tenemos miedo, pero pues tenemos que encomendarnos al señor de que no nos toquen personas negativas,” declaró el ruletero Oscar García.



Algunos de los choferes expusieron que los taxistas ejecutados probablemente estaban metidos en problemas, aunque prefirieron no abundar en el tema.



“Sí tenemos miedo, no estamos bien enterados qué fue lo que pasó pero normalmente han matado a gente que anda metido en problemas”, comentó Eduardo Cacho Cruz trabajador del volante.



Cabe hacer mención que durante las últimas semanas al menos tres taxistas fueron ejecutados en diferentes sectores de la ciudad, sin que hasta el momento se conozcan las causas o existan personas detenidas por estos delitos.



Ante la crisis económica que ha generado la contingencia sanitaria, los taxistas estiman una ligera recuperación durante estas fechas decembrinas y a principios del 2021.



“Primeramente Dios en estos días que faltan para el año nuevo suba un poco más el trabajo. Ahorita sí hemos tenido trabajo, estamos ahorrando para la ‘cuesta de enero’”, expuso el conductor José Jaime Nataren.