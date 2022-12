Crecen casos de depresión durante diciembre, advierten

El psicólogo José Elias Herrera Ramos, dio a conocer que hay un incremento en el número de consultas por depresión sobre todo en estas fechas navideñas.Dijo que desafortunadamente cada año los siquiatras y sicólogos tienen más pacientes en estas fechas pues la gente se siente frustrada porque no cumplieron las metas o porque algún familiar falleció, entre otros motivos."La depresión como síndrome genera mucha ansiedad y está a su vez genera muchos cuadros sicosomaticos, el ser humano sufre una angustia constante y los mensajes de los medios de comunicación van en torno al consumismo y eso también les afecta mucho por no alcanzar sus metasy les genera un cuadro de frustración".El especialista invitó a la gente a ser empática pues muchas personas sufre en silencio y no pide ayuda.Finalmente llamó a que en caso de padecer algún trastorno mental acuda a un médico especialista pues es el único que puede apoyar.