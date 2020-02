Crecen demandas de obras y quejas contra Ayuntamiento de Chicontepec

Distintos líderes y representantes del magisterio retomaron el reclamo hacia la primera autoridad de Chicontepec, Pedro Adrián Martínez Estrada, por la falta de apoyos en materia educativa y para rehabilitación de carreteras. Lamentan que obras solicitadas para la comunidad de Tlacolula, desde hace 8 años, sigan sin concretarse.





“Entre sociedad de padres de familia y la directiva, se trabaja de manera conjunta para que 200 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica cuenten con un domo. El Alcalde dice que nunca hay presupuesto; de antemano es un compromiso moral que tienen ellos con nosotros. La realidad es que carecemos de apoyo desde hace 6 o 7 años. Seguimos igual en la localidad de Tlacolula”, explicó el director del plantel, Alfredo García.



El alcalde Pedro Adrián Martínez debió asistir al evento programado esta semana en la comunidad de Tlacolula; sin embargo, tras la desaprobación de la gente se prefirió no contar con su presencia, opinó Efraín Oviedo.



“De alguna manera, hemos venido trabajando con algunos agentes y subagentes municipales del municipio que piden que se les tome en cuenta sobre (obras) carreteras en sus localidades. Hemos escuchado de la ciudadanía que se manifiesta en contra del Alcalde de Chicontepec y (hay que decirle) que estos no deben seguir siendo ignorados. El Ayuntamiento no da seguimiento a las peticiones, como hoy lo vimos en la educación tras este abandono”, replicó el líder campesino.



Cabe señalar que, en esta semana, se organizó un evento en un centro escolar en la comunidad chicontepecana, al cual acudieron funcionarios estatales y se esperaba el arribo del Alcalde. Sin embargo, no acudió.