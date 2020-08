Crecen reclamos para que tecnológicos de Veracruz bajen sus cuotas

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA) se quejaron por el costo de la inscripción, la cual para este semestre es de 2 mil 300 pesos, cantidad incosteable para algunos alumnos debido a la crisis económica por la pandemia del COVID-19.Piden a la Dirección del plantel que haya un descuento para este semestre, dado que será de manera virtual y sin uso de las instalaciones.Argumentan que en planteles como el Instituto Tecnológico de Veracruz, la inscripción se redujo de 2 mil 300 a mil 600."Manifestarnos por el cobro excesivo que está haciendo el Instituto, muchos no contamos con los recursos para poder pagar, estamos con el problema de que no podemos juntar, hay otras instituciones que están cobrando menores cantidades. Ahorita nos están cobrando 2 mil 300", dijo Jorge Cruz Castillo, estudiante de séptimo semestre del ITBOCA.Los estudiantes afirman que hay compañeros que no se inscribirán porque no cuentan con el recurso suficiente."Todo va a ser en línea, no vamos a utilizar las aulas, por eso debe ser la disminución del costo y los 2 mil 300 es porque se utilizan baños y se hace uso de las instalaciones y se debe dar mantenimiento pero ahorita sólo será virtual".Advierten que ya solicitaron al director del Instituto Tecnológico de Boca del Río una reunión para hacer la petición de manera formal, sin embargo, no ha dado respuesta ante el inicio de clases el próximo 7 de septiembre.Apenas este lunes, alumnos del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Campus Orizaba, también demandaron un 50 por ciento de descuento en las cuotas inscripción, criticando que la Directiva rechazara la propuesta.