Crecida de río deja incomunicadas a comunidades de Soledad de Doblado

16 comunidades de Soledad de Doblado quedaron incomunicadas debido al incremento del río Limones y la falta del puente "Mata Cazuela-Huihuixtla", que quedó inconcluso, confirmó el director de Protección Civil Municipal, Luis Mariano López.



Con las lluvias de las últimas horas, el cauce del afluente rebasó sus límites, impidiendo que las familias asentadas en la región crucen hacia la cabecera municipal, a Manlio Fabio Altamirano y Paso de Ovejas.



Tras los recorridos, no se detectó afectaciones en viviendas pero al menos 6 mil 500 personas están aisladas.



"Principalmente son 16 comunidades las que quedan incomunicadas al suceder esta situación del aumento del río Limones, que es el que atraviesa por ahí. De un costado de Mata Cazuela, las comunidades más alejadas que ya colindan con Paso de Ovejas son Puerta de Matanona, La Oriental, Mata Cazuela, también la localidad de Paso Don Roque, Pénjamo".



Se estima que por lo menos 24 horas tardará en disminuir el nivel del río, sin embargo, de registrarse más lluvias, no bajará el cauce.



"En ese punto del río, sube por lo menos 3 metros, subió bastante", dijo.



Recordó que en esa punto existía ya un puente pero se desplomó debido a los efectos del huracán "Karl", en 2010 y aunque inició la construcción de otro, quedó inconclusa la obra.



Actualmente, sólo quedan unos cimientos sin conectarse, por lo cual, los habitantes piden que se resuelva el problema que sufren desde hace casi 10 años en la temporada de lluvias.



"Ahí se supone que fluyó un apoyo del FONDEN y no se supo dónde quedó desde el 2010, al 2011 se le dio seguimiento y a la fecha no se ha podido destrabar ese presupuesto, casi 10 años, estuvo ahí una empresa, estuvieron haciendo y esperando a que llegara la orden para continuar y solamente quedó una base".



Por el momento, la población no podrá evacuar en caso de que suceda una contingencia mayor, lamentó el titular de Protección Civil.